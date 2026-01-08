تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تل أبيب تكشف أدوات "خنق" إيران وحزب الله بعد عزل مادورو

Lebanon 24
08-01-2026 | 12:04
A-
A+

Doc-P-1465679-639034961052950030.jpg
Doc-P-1465679-639034961052950030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دوائر أمنية في تل أبيب أدوات "خنق" إيران وحزب الله، بعد عزل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو؛ مشيرة إلى أن خروج الأخير من "اللعبة"، ينعكس سلبًا على الجانبين، خاصة من الناحية الاقتصادية.

ووفقًا لموقع "نتسيف" العبري، أدت العمليات الأمريكية الأخيرة في فنزويلا إلى الإطاحة بنظام مادورو؛ ولا يتعلق تأثير الخطوة كثيرًا بتبعاتها الاقتصادية فقط على إيران و"حزب الله"، لا سيما عند النظر إلى تدفق الأموال الهائلة على الجانبين خلال عهد مادورو.

والأهم من ذلك، وفقًا لمنظور تل أبيب، هو "خنق" إيران و"حزب الله"، عبر غلق قنوات التفافهما على العقوبات الدولية، وتقزيم  الخدمات اللوجستية، والتعاون الأمني.

وتشير بيانات وزارة الطاقة الأمريكية في هذا الشأن، إلى قيام إيران منذ العام 2021 بتزويد فنزويلا بمكثفات ومخففات بكمية لا تقل عن 100 ألف برميل يوميًا، وتعتبر ذلك جزءًا من اتفاقية مقايضة، تسمح لفنزويلا بتخفيف النفط الثقيل وزيادة توافره للتصدير.

وتعد هذه الخطوة بالغة الأهمية لعمل قطاع  النفط الفنزويلي، لكنها ليست حاسمة اقتصاديًا بالنسبة لإيران، لا سيما في ظل تعويض خسائرها بتعزيز التعاون مع الصين.

لكن الجانب الأكثر حساسية، وفقًا لموقع "نتسيف"، فهو الجانب الأمني الصناعي.

وأشار في هذا الشأن إلى تحوُّل إيران إلى مورد رئيس للمسيَّرات، لكن الولايات المتحدة حرصت بعد الإطاحة بمادورو على قطع هذا التعاون، وفرضه على السلطات الجديدة التي تدير البلاد.

وفيما يخص "حزب الله"، أفادت مصادر عبرية بأن الإطاحة بمادورو، قوَّضت "أحد أهم قنوات النشاط الاقتصادي غير الشرعي في أمريكا اللاتينية"، مشيرة إلى أن فنزويلا تحت حكم مادورو، كانت "قناة مكملة" لدعم "حزب الله" عبر شبكات التمويل.

وخلص تقرير الموقع العبري إلى أنه "إذا اختار نظام جديد في فنزويلا التعاون مع الولايات المتحدة، فمن المقرر أن يفرض ذلك صعوبة على انفتاح البلاد على تعاون وعلاقات مع إيران و"حزب الله" مجددًا".
(ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران تُرعب تل أبيب: اختراقات رقمية لا تُقاوم وتجنيد "حمقى" إسرائيليين
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تل أبيب تُجهّز لضربة "قصيرة ومكثفة" ضد إيران!
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
خبير إسرائيليّ: تل أبيب لا تستطيع "تدمير" حزب الله بالكامل
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يستعد لاستقبال "بابا السلام" وأورتاغوس في بيروت بعد تل أبيب
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

وزارة الطاقة

الأمريكية

حزب الله

العقوبات

تل أبيب

أمريكي

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:51 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:06 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:48 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08
Lebanon24
16:30 | 2026-01-08
Lebanon24
15:51 | 2026-01-08
Lebanon24
15:06 | 2026-01-08
Lebanon24
14:48 | 2026-01-08
Lebanon24
14:46 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24