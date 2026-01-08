تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

مختار بلدة النبي شيت بعد ختم التحقيقات في إختفاء النقيب المتقاعد شكر: نُعلن توكيلنا لبرّي لمتابعة القضية

Lebanon 24
08-01-2026 | 12:19
صدر عن مختار بلدة النبي شيت عباس علي ضاهر شكر البيان التالي، بعد ختم التحقيقات بقضية اختفاء النقيب المتقاعد احمد علي ضاهر شكر:
 
يتقدم المختار، باسم عائلة شكر وعموم أهالي  بلدة النبي شيت، وعموم أهالي منطقة البقاع بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، على استقباله الكريم للعائلة واهتمامه الصادق بقضيتهم. ويثمّن المختار عالياً هذه اللفتة الوطنية والإنسانية، التي تعكس حرص الرئيس الدائم على الوقوف إلى جانب أبناء الوطن في القضايا المصيرية، لا سيما في ظل الاعتداءات المتواصلة من قبل العدو الإسرائيلي. وإذ نؤكد ثقتنا الكاملة بالرئيس نبيه بري ودوره الوطني، فإننا نعلن توكيلنا له ومتابعته الكاملة لقضية خطف النقيب المتقاعد أحمد علي شكر من قبل العدو الإسرائيلي، آملين أن تثمر الجهود المبذولة عن كشف مصيره والعمل على إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن".
 
 
 
خبر جديد عن قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر
الخطيب بحث مع عون اختفاء النقيب المتقاعد أحمد علي شكر
مواصلة التحقيقات لكشف مصير النقيب المتقاعد احمد شكر
هذا جديد خطف النقيب المتقاعد أحمد شكر
