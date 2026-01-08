مختار بلدة النبي شيت بعد ختم التحقيقات في إختفاء النقيب المتقاعد شكر: نُعلن توكيلنا لبرّي لمتابعة القضية

صدر عن مختار بلدة النبي شيت عباس شكر البيان التالي، بعد ختم التحقيقات بقضية اختفاء النقيب المتقاعد ضاهر شكر:

يتقدم المختار، باسم عائلة شكر وعموم أهالي بلدة النبي شيت، وعموم أهالي منطقة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى ، على استقباله للعائلة واهتمامه الصادق بقضيتهم. ويثمّن المختار عالياً هذه اللفتة الوطنية والإنسانية، التي تعكس حرص الرئيس الدائم على الوقوف إلى جانب أبناء الوطن في المصيرية، لا سيما في ظل الاعتداءات المتواصلة من قبل العدو . وإذ نؤكد ثقتنا الكاملة بالرئيس ودوره الوطني، فإننا نعلن توكيلنا له ومتابعته الكاملة لقضية خطف النقيب المتقاعد شكر من قبل العدو الإسرائيلي، آملين أن تثمر الجهود المبذولة عن كشف مصيره والعمل على إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن".