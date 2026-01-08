تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-01-2026 | 12:57
A-
A+
Doc-P-1465703-639034991875275762.jpg
Doc-P-1465703-639034991875275762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكّدت مصادر دبلوماسية مطّلعة أنّ إيران حسمت خيار التدخّل المباشر في حال أقدم العدوّ الإسرائيلي على شنّ عدوان عسكري على لبنان.

وبحسب المصادر نفسها، فإن هذا القرار يأتي ضمن مقاربة تقوم على منع فرض معادلات ميدانية جديدة أو كسر توازنات قائمة عبر ضربة مفاجئة. وتشير المعطيات إلى أنّ طهران أبلغت قنوات دبلوماسية معنية بهذا التوجّه، في سياق رسائل ردع واضحة تهدف إلى رفع كلفة أي تصعيد محتمل.

المصادر لفتت إلى أنّ هذا الموقف يعكس قناعة إيرانية بأن أي عدوان إسرائيلي واسع على لبنان لن يبقى محصوراً ضمن جبهة واحدة، بل قد يفتح الباب أمام توسّع المواجهة إقليمياً، وهو ما تسعى طهران إلى التعامل معه منذ اللحظة الأولى وليس بعد تبلور الوقائع الميدانية.

ويأتي هذا التطوّر في ظل تصاعد التهديدات الصادرة عن إسرائيل، واستمرار التوتّر على أكثر من جبهة، ما يعزّز، وفق المصادر، منسوب الجهوزية السياسية والعسكرية لدى أطراف إقليمية فاعلة تحسّباً لأي سيناريو تصعيدي.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سلام: لا خيار في مسألة حصرية السلاح سوى اعتماد الدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الدفاع عن أوكرانيا الخيار الأخير إذا فشلت الدبلوماسية مع روسيا
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
النيجر تحسم قرارها: يورانيوم "سومير" يدخل السوق الدولية
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى يستقبل خياري: بحثٌ في مصير اليونيفيل بعد 2026 والتزام لبناني بالقرار 1701
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

رادار لبنان24

الإسرائيلي

دبلوماسي

إسرائيل

طهران

إيران

دوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:51 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:06 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:48 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08
Lebanon24
16:30 | 2026-01-08
Lebanon24
15:51 | 2026-01-08
Lebanon24
15:06 | 2026-01-08
Lebanon24
14:48 | 2026-01-08
Lebanon24
14:46 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24