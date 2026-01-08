ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار



أكّدت مصادر دبلوماسية مطّلعة أنّ حسمت خيار التدخّل المباشر في حال أقدم العدوّ على شنّ عدوان عسكري على .



وبحسب المصادر نفسها، فإن هذا القرار يأتي ضمن مقاربة تقوم على منع فرض معادلات ميدانية جديدة أو كسر توازنات قائمة عبر ضربة مفاجئة. وتشير المعطيات إلى أنّ أبلغت قنوات دبلوماسية معنية بهذا التوجّه، في سياق رسائل ردع واضحة تهدف إلى رفع كلفة أي تصعيد محتمل.



المصادر لفتت إلى أنّ هذا الموقف يعكس قناعة إيرانية بأن أي عدوان إسرائيلي واسع على لبنان لن يبقى محصوراً ضمن جبهة واحدة، بل قد يفتح الباب أمام توسّع المواجهة إقليمياً، وهو ما تسعى طهران إلى التعامل معه منذ اللحظة الأولى وليس بعد تبلور الوقائع الميدانية.



ويأتي هذا التطوّر في ظل تصاعد التهديدات الصادرة عن ، واستمرار التوتّر على أكثر من جبهة، ما يعزّز، وفق المصادر، منسوب الجهوزية السياسية والعسكرية لدى أطراف إقليمية فاعلة تحسّباً لأي سيناريو تصعيدي.

