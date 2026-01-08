كتبت الزميلة مريم البسام:

فيروز وهلي "يَمّْا"..

كم سيتّسعُ شالكِ الأسودُللأحزان؟لكأنّي أسمعُ صوتَها من انكسارِ زنوبيا،نحيبَها الكاتم للصوتِ،عندما رفعتِ الموتَ إلى مصافي الحياة،فرسمتْ له بروازَ خلود،قائلةً بحنجرةٍ مُجرَّحةٍ:يا موتْ، يا زهرة البطولة،يا تاجْ الحياة، وعطيّةْ المحبّةْ الخجولة،يا موتْ ، هدّيني بإيدي،خدني عَ طرقات مفروشة بالنَّوم وسعيدة.فيروز،زنوبيا المملكةُ النبيلة،ومواسمُ دمعِها…كم موعدًا لكِ مع الأحزانِ بعد؟كان هلي ظلَّها،وقمرَ دارتِها،وونيسَ أيّامِها.لم تتركه يومًا،من بيتِ الروشةِ إلى الرابيةِ فبكفيا ،حربٌ، وليالي غربةٍ داخلَ الوطنقد يستطيعُ الجميعُ المغادرةَأو التنقّلَ بين المدن،إلّا هو.يدُها بيدِه،بالُها عندَه، ومعَه،ترفضُ إيداعَه أيَّ مستشفىأو مصحٍّ للعناية،تلازمُه كأغنيةٍ،ولحنٍ تردّدُه له:وقفوا عَ شبّاكك يدقّوا العصافيربجوانحن، يا جوانحهن المْتَشرْنينجايين يتلطّوا عَ كِتر الزمهريرورفيقك البلبل شو مشتقلك كتيرمخبّيلك بعبّو شي ميّة سوسنةيا ابنيهلي،الذي وردَ اسمُه مرّةً واحدةً في أغنية«يمّا الحلو»،ظلَّ حلوَ أيّامِ فيروزَ وسنينِها.رفيقُها الذي ترفضُأيَّ عقدٍ أو حفلٍإذا تعارضَ مع تطوّراتٍ في صحّتِه.تناغيه كطفلٍ،تُعِدُّ له المهلبيةَوالرزَّ بحليب،وتستعيدُ معه أغاني زمان،بتمنّي:علوّاه لو فيّي يا عينيّي لطيرأتفقّدك يا رجوتي بعدك زغيروعُمرك، وعمرُ العطر، ما كفّوا السَّنةوشو الدني يا ابني، وشو طعم الدنيإن ما هبّجت وجّي بإيديك الحرير.فيروز وهلي،ليست قصّةَ ضيعة،ولا الضيعةْ مش موجودة.هي حكايةُ أمٍّ وطفلِها،الذي سكنَ عالمًالا يمشي على الأرض،واختارَ اللهُأن ينقله إلى السماءليطير َ هناك ..وبهذا ،تُتَوَّجُ فيروزُ ملكةً على الأسى،أمَّ الآلام،تخسرُ ثلاثةً من أبنائِها،فتُخبّئُ دمعَهاطيَّ كتمان .يا فيروزَنا العظيمة،كم سيتّسعُ شالكِ الأسودُللأحزان؟تودّعين أبناءَكِالذين يركضون إلى الغيابتحت ناظريْكِ،كجنّةٍ تجريمن تحتِها الأنهار.غنّيتِ كلَّ حبٍّوشوقٍوحنينٍووداع،وصباحٍومساء.لكنّ كلَّ الإرثِ المتوهّجِ في الزمانعليه ان يجْمَع قواه اليوملمحاربة مرِّ الفقدان.ستقولين غدًا،كما زنوبيا:«اللّي بدّو يصير ما عاد يهمّ،أنا لعبت الدَّور،والدَّور المهم».وسيبقى هلي،وزياد،وليال،وعاصي،يشرقون عليكِمن سمائِهم،كأغنيةٍلم يضمّهاأرشيفُ الأخوين بعد.وسيكونُ هليآخرَ الحلوينالذين لن ينسَوا «َيمّا»،وسترنّمين له،كما على المسارح في العالم وبصوت لن يأتِ بمثله عالم:غديوا هلي يا هليغديوا هلي بالسحرما هي ربوعهن دوانييا قلبهن يا حجروبـــــينك زماني ..