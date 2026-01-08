تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فيروز وهلي "يَمّْا"..

Lebanon 24
08-01-2026 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1465725-639035019682938054.jpg
Doc-P-1465725-639035019682938054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت الزميلة مريم البسام:
 
فيروز وهلي "يَمّْا"..  
كم سيتّسعُ شالكِ الأسودُ
للأحزان؟
لكأنّي أسمعُ صوتَها من انكسارِ زنوبيا،
نحيبَها الكاتم للصوتِ،
عندما رفعتِ الموتَ إلى مصافي الحياة،
فرسمتْ له بروازَ  خلود،
قائلةً بحنجرةٍ مُجرَّحةٍ:
يا موتْ، يا زهرة البطولة،
يا تاجْ  الحياة، وعطيّةْ  المحبّةْ الخجولة،
يا موتْ ، هدّيني بإيدي،
خدني  عَ طرقات مفروشة بالنَّوم وسعيدة.
فيروز،
زنوبيا المملكةُ النبيلة،
ومواسمُ دمعِها…
كم موعدًا لكِ مع الأحزانِ بعد؟
كان هلي ظلَّها،
وقمرَ دارتِها،
وونيسَ أيّامِها.
لم تتركه يومًا،
من بيتِ الروشةِ إلى الرابيةِ فبكفيا ، 
حربٌ، وليالي غربةٍ داخلَ الوطن
قد يستطيعُ الجميعُ المغادرةَ
أو التنقّلَ بين المدن،
إلّا هو.
يدُها بيدِه،
بالُها عندَه، ومعَه،
ترفضُ إيداعَه أيَّ مستشفى
أو مصحٍّ للعناية،
تلازمُه كأغنيةٍ،
ولحنٍ تردّدُه له:
وقفوا عَ شبّاكك يدقّوا العصافير
بجوانحن، يا جوانحهن المْتَشرْنين 
جايين يتلطّوا عَ كِتر الزمهرير
ورفيقك البلبل شو مشتقلك كتير
مخبّيلك بعبّو شي ميّة سوسنة
يا ابني
هلي،
الذي وردَ اسمُه مرّةً واحدةً في أغنية
«يمّا الحلو»،
ظلَّ حلوَ أيّامِ فيروزَ وسنينِها.
رفيقُها الذي ترفضُ
أيَّ عقدٍ أو حفلٍ
إذا تعارضَ مع تطوّراتٍ في صحّتِه.
تناغيه كطفلٍ،
تُعِدُّ له المهلبيةَ
والرزَّ بحليب،
وتستعيدُ معه أغاني زمان،
بتمنّي:
علوّاه لو فيّي يا عينيّي لطير
أتفقّدك يا رجوتي بعدك زغير
وعُمرك، وعمرُ العطر، ما كفّوا السَّنة
وشو الدني يا ابني، وشو طعم الدني
إن ما هبّجت وجّي بإيديك الحرير.
فيروز  وهلي،
ليست قصّةَ ضيعة،
ولا الضيعةْ مش موجودة.
هي حكايةُ أمٍّ وطفلِها،
الذي سكنَ عالمًا
لا يمشي على الأرض،
واختارَ اللهُ
أن ينقله إلى السماء
ليطير َ هناك .. 
وبهذا الاختيار،
تُتَوَّجُ فيروزُ ملكةً على الأسى،
أمَّ الآلام،
تخسرُ ثلاثةً من أبنائِها،
فتُخبّئُ دمعَها
طيَّ كتمان .
يا فيروزَنا العظيمة،
كم سيتّسعُ شالكِ الأسودُ
للأحزان؟
تودّعين أبناءَكِ
الذين يركضون إلى الغياب
تحت ناظريْكِ،
كجنّةٍ تجري
من تحتِها الأنهار.
غنّيتِ كلَّ حبٍّ
وشوقٍ
وحنينٍ
ووداع،
وصباحٍ
ومساء.
لكنّ كلَّ الإرثِ المتوهّجِ في الزمان
عليه ان يجْمَع قواه اليوم 
لمحاربة  مرِّ الفقدان.
ستقولين غدًا،
كما زنوبيا:
«اللّي بدّو يصير ما عاد يهمّ،
أنا لعبت الدَّور،
والدَّور المهم».
وسيبقى هلي،
وزياد،
وليال،
وعاصي،
يشرقون عليكِ
من سمائِهم،
كأغنيةٍ
لم يضمّها
أرشيفُ الأخوين بعد.
وسيكونُ هلي
آخرَ الحلوين
الذين لن ينسَوا الهوى «َيمّا»،
وسترنّمين له،
كما على المسارح في العالم وبصوت لن يأتِ بمثله عالم: 
غديوا هلي يا هلي
غديوا هلي بالسحر
ما هي ربوعهن دواني
يا قلبهن يا حجر
بيني وبـــــينك زماني ..
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:02:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص معزيًا السيدة فيروز: خسارة مؤلمة لعائلة قدّمت للبنان والعالم إرثًا فنيًا وإنسانيًا لا يُقدَّر
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:02:38 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:02:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فيروز شكرًا... لقد جعلت أيامنا أحلى
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:02:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

ضيوف لبنان 24

بيني وبين

الاختيار

المملكة

رابية

الهوى

دوان

عاصي

مواس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:51 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:06 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:48 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-01-08
Lebanon24
16:30 | 2026-01-08
Lebanon24
15:51 | 2026-01-08
Lebanon24
15:06 | 2026-01-08
Lebanon24
14:48 | 2026-01-08
Lebanon24
14:46 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24