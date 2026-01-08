كانت ستبحث في الملف اللبنانيّ... إرجاء جلسة الكابينت الإسرائيليّ

أفادت القناة الـ13 الإسرائيليّة، عن إلغاء جلسة الكابينيت التي كانت مُقرّرة الليلة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جلسة الكابينت كانت من المفترض أنّ تبحث في الملف اللبنانيّ.