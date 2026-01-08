تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-9
o
بشري
10
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بيان الجيش: ورقة لبنانية استباقية
Lebanon 24
08-01-2026
|
22:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
ميشال نصر
في" الديار": بدا بيان الجيش كورقة لبنانية استباقية، تقول للخارج إن الدولة ما زالت موجودة، وتقول للداخل إن
المؤسسة العسكرية
ليست خارج
النقاش
السيادي بل في قلبه، وإن "حصرية السلاح" جنوب
الليطاني
لم تعد شعارا مؤجلا.
اللافت في البيان عدم اكتفائه بالإعلان عن نيات، بل قدّم سردية إنجاز مرحلية، عبر التأكيد أن المرحلة الأولى من خطة "درع الوطن" قد حققت أهدافها بشكل فعّال وملموس على الأرض، وهو توصيف غير مألوف في بيانات الجيش، التي اعتادت لغة التحفّظ، ما يشير إلى رغبة واضحة في تثبيت وقائع سياسية - عسكرية، وإبلاغ الداخل والخارج أن الجنوب يشهد تغييرا فعليا في قواعد الانتشار والإمساك بالأرض، ولو ضمن هوامش معقّدة ومقيّدة.
البيان يحمل بعدا دوليا واضحا، من خلال التشديد على التنسيق مع قوات اليونيفيل وآلية مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم)، وهذا يعكس إدراك
قيادة الجيش
أن معركة بسط السلطة ليست عسكرية فقط، بل ديبلوماسية بامتياز، وأن تثبيت أي إنجاز ميداني يتطلّب غطاءً دوليا متماسكا لا يقل أهمية عن الانتشار العسكري نفسه.
هكذا، لم تعد المسألة محصورة ببيان أو تأييد، بل باتت مشهد دولة: جيش يطرح خطة، سلطة تنفيذية تشرعن، ورئاسة تشريعية توازن، في محاولة واضحة لرفع سقف الموقف الرسمي، من دون كسر الخطوط الحمراء الداخلية. هو تماسك مدروس، كافٍ لإرسال رسائل ثقيلة الوزن إلى الداخل والخارج معًا.
فهل دخل
لبنان
فعلا زمن إعادة الإمساك بملف السلاح جنوب الليطاني؟ أم أننا أمام هدنة سياسية جديدة تُشترى بالبيانات، ريثما تفرض الوقائع كلمتها؟ سؤال مفتوح على كل الاحتمالات، لكن المؤكد أن ما قيل هذه المرة... لم يكن عاديًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: الحلّ الوحيد بورقة لبنانية تحدّد الامور كما حدّدت السفير سيمون كرم المكلّف
Lebanon 24
باسيل: الحلّ الوحيد بورقة لبنانية تحدّد الامور كما حدّدت السفير سيمون كرم المكلّف
09/01/2026 09:54:52
09/01/2026 09:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يلغي جولة ديبلوماسية إلى جنوب الليطاني وتقرير النهائي ورقة ضغط وتفاوض
Lebanon 24
الجيش يلغي جولة ديبلوماسية إلى جنوب الليطاني وتقرير النهائي ورقة ضغط وتفاوض
09/01/2026 09:54:52
09/01/2026 09:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مشترك لبناني ـ عماني: الجانب العماني أكد دعمه الكامل لسيادة لبنان ولتعزيز مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الشرعية وللإصلاحات الاقتصادية والمالية
Lebanon 24
بيان مشترك لبناني ـ عماني: الجانب العماني أكد دعمه الكامل لسيادة لبنان ولتعزيز مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الشرعية وللإصلاحات الاقتصادية والمالية
09/01/2026 09:54:52
09/01/2026 09:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعلن تنفيذ ضربة استباقية على القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع جنوبي اليمن
Lebanon 24
السعودية تعلن تنفيذ ضربة استباقية على القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع جنوبي اليمن
09/01/2026 09:54:52
09/01/2026 09:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤسسة العسكرية
قيادة الجيش
ميشال نصر
الليطاني
الحمرا
النقاش
لبنان
بيت أ
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلف يحذّر من محاولات إسرائيل الدائمة لاستدراج لبنان إلى منطق "شريعة الغاب"
Lebanon 24
خلف يحذّر من محاولات إسرائيل الدائمة لاستدراج لبنان إلى منطق "شريعة الغاب"
02:49 | 2026-01-09
09/01/2026 02:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم 3 مركبات على أوتوستراد الرئيس لحود يسفر عن جريح
Lebanon 24
تصادم 3 مركبات على أوتوستراد الرئيس لحود يسفر عن جريح
02:47 | 2026-01-09
09/01/2026 02:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود للذين يشجعون على التصادم بين الجيش والمقاومة: تسلّوا مع "أبو عمر"
Lebanon 24
لحود للذين يشجعون على التصادم بين الجيش والمقاومة: تسلّوا مع "أبو عمر"
02:42 | 2026-01-09
09/01/2026 02:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "عيدية العتمة" من الحكومة.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر فهل ينجح؟
Lebanon 24
بعد "عيدية العتمة" من الحكومة.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر فهل ينجح؟
02:30 | 2026-01-09
09/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تحدد موعد انتخابات الهيئة الإدارية
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تحدد موعد انتخابات الهيئة الإدارية
02:21 | 2026-01-09
09/01/2026 02:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
09:44 | 2026-01-08
08/01/2026 09:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:49 | 2026-01-09
خلف يحذّر من محاولات إسرائيل الدائمة لاستدراج لبنان إلى منطق "شريعة الغاب"
02:47 | 2026-01-09
تصادم 3 مركبات على أوتوستراد الرئيس لحود يسفر عن جريح
02:42 | 2026-01-09
لحود للذين يشجعون على التصادم بين الجيش والمقاومة: تسلّوا مع "أبو عمر"
02:30 | 2026-01-09
بعد "عيدية العتمة" من الحكومة.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر فهل ينجح؟
02:21 | 2026-01-09
رابطة موظفي الإدارة العامة تحدد موعد انتخابات الهيئة الإدارية
02:15 | 2026-01-09
دولة عربية تدعو الاعلاميين.. جس نبض!
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 09:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 09:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
09/01/2026 09:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24