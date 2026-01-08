تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-9
o
بشري
10
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
توقيع عقد "المسح الزلزالي" في البلوك 8: خطوة لتحريك ملف الاستكشاف
Lebanon 24
08-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يحاول
لبنان
تحويل ملف
النفط والغاز
إلى قطاع حيوي يدرّ عليه الموارد المالية، في حال جرى اكتشاف أول بئر للغاز في أحد بلوكاته في المنطقة الاقتصادية التابعة له، ليلحق برِكاب الدول المصدّرة للنفط في العالم. ولهذا يقوم منذ سنوات بدورات تراخيص لتلزيم بلوكاته البحرية، وحتى الآن لم يحصل سوى على عروض من قبل كونسورتيوم الشركات نفسه، المكوّن من "توتال إنرجي" و"إيني"، و "قطر إنرجي"، الأمر الذي يُثير التساولات حول بعض الضغوطات التي يمارسها عليه هذا
التحالف الدولي
، لكيلا يوقّع مع سواه.
وفي خطوة مكمّلة لهذا الملف توقّع
وزارة الطاقة
والمياه اليوم الجمعة عقد مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد مع الكونسورتيوم نفسه، لاستكشاف البلوك 8 في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة.
تقول مصادر خبيرة في قطاع
النفط
إنّ المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد هو الأساس العلمي، الذي يعتمد عليه قبل اتخاذ قرار حفر أي بئر. فهو يزوّد الشركات والسلطات بمعلومات تفصيلية عن تركيب الصخور والطبقات الجيولوجية تحت قاع البحر، ويكشف عن احتمالات وجود كميات تجارية من
الثروة
النفطية. وبدون هذه البيانات، فإن حفر آبار استكشافية يبقى مكلفًا وعشوائيًا ويؤدي ربما إلى خسائر مالية ضخمة.
اليوم فيعود لبنان ليضع مصير التنقيب عن النفط والغاز في بلوكاته البحرية بيد كونسورتيوم الشركات، الذي لا يبدو مستعجلا، لكي يتفجّر النفط والغاز من البئر الأولى في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له. الأمر الذي يضع علامات استفهام حول أسباب المماطلة والتأخير، وحول عدم قيام
الدولة اللبنانية
بالعمل على تسريع هذا الملف.
وفي حال لم تؤدِ المسوحات في البلوك 8 إلى اكتشاف تجاري، فهو عامل يمكن أن يؤثر في سياسات الطاقة الإقليمية، وفي قوة لبنان التفاوضية مع شركات دولية أخرى.
وتتوقّع المصادر بالتالي أن يقوم الكونسورتيوم بالتخلّي عن البلوك 9، فور توقيع عقد المسح الزلزالي في البلوك 8، وإعادته إلى الدولة
اللبنانية
، سيما أنّه لم يُقرّر حفر أي بئر ثانية فيه. الأمر الذي سيعيد إدخاله في دورة تراخيص جديدة لإعادة تلزيمه لشركات نفطية أخرى.
وتخلص المصادر الخبيرة في قطاع النفط إلى القول إنّ توقيع العقد اليوم لا يعد إنجازاً بمعناه النهائي، لكنه بالتأكيد خطوة ضرورية لتحريك ملف الاستكشاف في المياه اللبنانية نحو الأمام، وخطوة أولى في رحلة طويلة ومعقّدة بالنسبة للبنان. ففي ظلّ النتائج غير المشجعة من البلوك 9 حتى الآن، يتحوّل البلوك 8 إلى أمل جديد، وإن كان هذا الأمل مرتبطاً بنتائج علمية، قد لا تظهر إلا بعد
سنوات من
العمل والتحليل.
ويبقى الوقت والبيانات هما الحكم النهائي: فإذا أثبتت المسوحات وجود موارد تجارية في البلوك 8، قد يشهد لبنان حقبة جديدة من الاستثمار في الطاقة، أما إذا جاءت النتائج ضعيفة أو متردية، فستبقى مصادر الطاقة اللبنانية في دائرة الانتظار والتأجيل، ما يعيد
النقاش
حول أفضل السبل للاستفادة من ثروات البحر بطريقة تحترم الاقتصاد الوطني والسيادة، أو بالتفتيش عن الثروة النفطية في البرّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحالف "توتال" و"قطر للطاقة" و"اني" الإيطالية يوقع غدًا اتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8 مع لبنان (MTV)
Lebanon 24
تحالف "توتال" و"قطر للطاقة" و"اني" الإيطالية يوقع غدًا اتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8 مع لبنان (MTV)
09/01/2026 09:54:58
09/01/2026 09:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غدًا.. إليكم موعد توقيع اتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8
Lebanon 24
غدًا.. إليكم موعد توقيع اتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8
09/01/2026 09:54:58
09/01/2026 09:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا وإيران تقتربان من توقيع عقد سكة حديد "رشت–أستارا"
Lebanon 24
روسيا وإيران تقتربان من توقيع عقد سكة حديد "رشت–أستارا"
09/01/2026 09:54:58
09/01/2026 09:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عقد من التأجيل.."فيتو" السياسة والطائفة يهدد "ملف تفرغ الجامعة اللبنانية!
Lebanon 24
بعد عقد من التأجيل.."فيتو" السياسة والطائفة يهدد "ملف تفرغ الجامعة اللبنانية!
09/01/2026 09:54:58
09/01/2026 09:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
التحالف الدولي
النفط والغاز
وزارة الطاقة
اللبنانية
سنوات من
الثروة
النقاش
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلف يحذّر من محاولات إسرائيل الدائمة لاستدراج لبنان إلى منطق "شريعة الغاب"
Lebanon 24
خلف يحذّر من محاولات إسرائيل الدائمة لاستدراج لبنان إلى منطق "شريعة الغاب"
02:49 | 2026-01-09
09/01/2026 02:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم 3 مركبات على أوتوستراد الرئيس لحود يسفر عن جريح
Lebanon 24
تصادم 3 مركبات على أوتوستراد الرئيس لحود يسفر عن جريح
02:47 | 2026-01-09
09/01/2026 02:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود للذين يشجعون على التصادم بين الجيش والمقاومة: تسلّوا مع "أبو عمر"
Lebanon 24
لحود للذين يشجعون على التصادم بين الجيش والمقاومة: تسلّوا مع "أبو عمر"
02:42 | 2026-01-09
09/01/2026 02:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "عيدية العتمة" من الحكومة.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر فهل ينجح؟
Lebanon 24
بعد "عيدية العتمة" من الحكومة.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر فهل ينجح؟
02:30 | 2026-01-09
09/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تحدد موعد انتخابات الهيئة الإدارية
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تحدد موعد انتخابات الهيئة الإدارية
02:21 | 2026-01-09
09/01/2026 02:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
09:44 | 2026-01-08
08/01/2026 09:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:49 | 2026-01-09
خلف يحذّر من محاولات إسرائيل الدائمة لاستدراج لبنان إلى منطق "شريعة الغاب"
02:47 | 2026-01-09
تصادم 3 مركبات على أوتوستراد الرئيس لحود يسفر عن جريح
02:42 | 2026-01-09
لحود للذين يشجعون على التصادم بين الجيش والمقاومة: تسلّوا مع "أبو عمر"
02:30 | 2026-01-09
بعد "عيدية العتمة" من الحكومة.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر فهل ينجح؟
02:21 | 2026-01-09
رابطة موظفي الإدارة العامة تحدد موعد انتخابات الهيئة الإدارية
02:15 | 2026-01-09
دولة عربية تدعو الاعلاميين.. جس نبض!
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 09:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 09:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
09/01/2026 09:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24