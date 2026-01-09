تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جنوب الليطاني تحت سيطرة الجيش ..هيكل يطلب تحرير الجيش من المهل الزمنية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-01-2026 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1465865-639035434281223961.webp
Doc-P-1465865-639035434281223961.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تبنى مجلس الوزراء القرار السياسي لخطة الجيش في خطوة ايجابية تمحورت بالتفاف أركان الدولة وغالبية مكونات الحكومة حول الجهود التي يبذلها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح المتخذ في جلسة الخامس من آب الماضي.
وبدا لافتاً أن الدولة تبنت التقويم والقرار العسكريين بدعم واضح من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عشية ذكرى السنة الأولى على انتخابه.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة مطولة الأولى هذه السنة استمع خلالها إلى تقرير قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، وخلص المجلس إلى الدعوة إلى استكمال عملية حصر السلاح بالسرعة الممكنة من دون تحديد مواعيد.
وأفاد البيان الرسمي بأن مجلس الوزراء اطّلع على عرض قيادة الجيش حول خطّة سحب السلاح، وأثنى على جهود الجيش في جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية عليها واحتواء السلاح في شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات والإرهاب، وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة. 
وتابع البيان: ستعمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل.
وكان الجيش مهّد لتقريره ببيان صدر عنه صباحاً، تحدث فيه عن عقبات أبرزها قدرات الجيش واستمرار الاحتلال والخروقات الاسرائيلية.
وأصدر رئيس الجمهورية بيانا، قبل انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أعلن فيه دعمه الكامل للبيان الصادر عن قيادة الجيش، وشدد على أن تثبيت الاستقرار المستدام يبقى مرتبطًا بمعالجة القضايا العالقة والتي تعيق بسط سلطة الدولة بصورة كاملة، وفي مقدمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وإقامة مناطق عازلة داخلها، إضافة إلى الخروقات الاسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا". 
كما أكد التزام لبنان بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، ودعا المجتمع الدولي، لا سيما الدول الشقيقة والصديقة إلى مساعدته لتطبيق الاتفاق المذكور. 
وأكدت مصادر وزارية  أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل طلب تحرير القيادة من المهل، مؤكداً "أن الاعتبارات العسكرية وتقييم الوضع الميداني هو مهمة القيادة والضباط والعسكريين فقط لا غير". وأكدت المصادر "أن الوزراء سمعوا من العماد هيكل ما مفاده، أن الروزنامة الزمنية هي ملك الجيش، وتوضع تبعاً لمقتضيات المراحل والترتيبات على الأرض والتحرك الميداني وجهوزية العديد وتأمين المتطلبات والعتاد، وهو أمر متعثر جداً، والإنجازات التي يقوم بها الجيش ينفذها باللحم الحي".
وأضافت المصادر، أن مجلس الوزراء أشاد بعمل الجيش وقدرته السريعة على السيطرة العملانية على الأرض، لكن وزراء "القوات" أصروا على موقفهم بتحديد مهلة زمنية، الأمر الذي أثار حفيظة الرئيس عون، في  مقابل اعتراض معاكس لوزراء "الثنائي الشيعي"، الذين رفضوا المضي قدماً في خطة حصر السلاح شمال الليطاني، طالما أن الجيش لم ينه المهمة جنوبه، خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال والأعمال العدائية وعدم إطلاق الأسرى. 
ديبلوماسيا، يزور لبنان المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان خلال الأيام المقبلة. كما يصل المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان أيضاً الأسبوع المقبل، ضمن الحراك الدبلوماسي الضاغط لإيجاد حلول للملف اللبناني.
وحطّ وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في بيروت على رأس وفد اقتصاديّ حيث من المقرر أن يجول على الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجي، إضافةً إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.


Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
جنوب الليطاني تحت سيطرة الجيش والعمل شمالَ الليطاني على "احتواء السلاح"
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا أجاب الرئيس عون على طلب مهلة زمنية لتطبيق خطة الجيش
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة: هذه هي المرّة الأولى التي يفرض فيها الجيش اللبناني سيطرته على منطقة جنوب الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: هذه هي المرّة الأولى التي يفرض فيها الجيش اللبناني سيطرته على منطقة جنوب الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 09:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

نبيه بري

الإيراني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:49 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:42 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:21 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:49 | 2026-01-09
Lebanon24
02:47 | 2026-01-09
Lebanon24
02:42 | 2026-01-09
Lebanon24
02:30 | 2026-01-09
Lebanon24
02:21 | 2026-01-09
Lebanon24
02:15 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24