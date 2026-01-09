نقاش "جيش لحد" يشعل الرأي العام من جديد

رصد " " في الآونة الأخيرة عودة الجدل حول ملف " الجنوبي" (جيش لحد)، وسط انقسام حاد بين مؤيدين لعودتهم إلى ومعارضين لذلك بشكل قاطع. فبينما يرى البعض ضرورة إعادتهم من دون محاكمة، يعتبر آخرون أنهم ساهموا في إطالة أمد وتورطوا في تعذيب أبناء الجنوب.وفي هذا السياق، يؤكد مصدر قانوني لـ"لبنان24" أن تناول هذا الملف الحساس ونقاشه إعلاميًا لا يُعدّ جرمًا وفق القوانين ، رغم حساسيته لدى شريحة واسعة من اللبنانيين.بالتوازي، انتشر مقطع فيديو جديد لشخص من خلف الشريط الحدودي يقرّ فيه بعودته إلى لبنان، ما أعاد الملف إلى الواجهة وزاد من حدّة الدائر حوله.