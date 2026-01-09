لحود للذين يشجعون على التصادم بين الجيش والمقاومة: تسلّوا مع "أبو عمر"

اعتبر الرئيس العماد اميل أن " قام، مرة جديدة، بمهامه بشكل مميز ومحترف، في إطار الحفاظ على كرامة الناس في ظل أجواء متوترة ومتشنجة يعيشها الجنوب حاليا، وهو أمر ليس بغريب عن المؤسسة التي تعني لنا الكثير ونحيي قائدها وحكمته".





أضاف: "السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يستعجل البعض بالحكم على تنفيذ المراحل اللاحقة من عملية حصرية السلاح، في حين أن لم ينفذ أي شيء ، ويواصل اعتداءاته واغتيالاته ولا يتعهد بالالتزام بأي أمر؟".





تابع: "كان من الأفضل ألا يفرط هؤلاء بكرامة وسيادة الوطن بحجة أن لا خيار آخر أمامهم، في ظل اعتقادهم بأن بإمكانهم أن يحدوا من حضور ، سواء العسكري أو السياسي، وهو ما لن يحصل ليس لأن السلاح وكميته هما المعيار، بل لأن المقاوم يأتي من بيئة وعائلة وعقيدة حملها بعد جيل، ولن يبدل في قناعاته وإرادته ضغط من هنا أو تهديد من هناك. لا بل كنا نتمنى، ولو بالشكل، أن يتحمس هؤلاء على تسليح الجيش بقدر حماستهم على نزع سلاح المقاومة".





ختم : "نقول لهؤلاء الذين يشجعون حينا على التصادم بين الجيش والمقاومة، ويفسدون حينا آخر لدى ، وينادون بالتطبيع والاستسلام، تسلوا مع " " الذي لم تقتنعوا به بالصدفة، فأمثاله يليقون بكم".

