لبنان
عون بحث مع سيمون كرم تحضيرات اجتماع لجنة "الميكانيزم" المقبل
Lebanon 24
09-01-2026
|
02:58
photos
بحث الرئيس
جوزاف عون
مع رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق
سيمون كرم
في التحضيرات الجارية للاجتماع المقبل للجنة " الميكانيزم" المقرر في ١٧ كانون الثاني الجاري.
