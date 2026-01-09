تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بشأن الـ OFF Roading.. قرار حاسم من محافظ البقاع
Lebanon 24
09-01-2026
|
03:17
صدر عن محافظ
البقاع
القاضي
كمال ابو جوده
تعميما "حمل الرقم 4/18 تاريخ 2026/1/8 يقضي بمنع ممارسة هواية القيادة خارج نطاق الطرق المعبّدة (OFF Roading)، ولا سيما في المناطق الجبلية والمرتفعات التي تشهد تساقطًا كثيفًا للثلوج، وذلك حرصًا على السلامة العامة".
وأوضح أن "هذه الظاهرة تتسبب سنويًا بحوادث خطيرة نتيجة انزلاق المركبات واحتجازها وسط الثلوج، ما يستدعي تدخل القوى الأمنية وفرق الإنقاذ، ويعرّض حياة السائقين وعناصر الطوارئ لمخاطر جسيمة لا مبرر لها".
وبناءً عليه، أكد القرار "منع قيادة السيارات والآليات خارج الطرق المعبّدة في أماكن تراكم الثلوج والمستنقعات المائية، وكذلك في المناطق المعرّضة لانجراف التربة، تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية".
كما كلّف التعميم "القوى الأمنية والشرطة البلدية وفرق الدفاع المدني بتنفيذ مضمونه، وضبط المخالفات وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".
و"دخل هذا القرار حيّز التنفيذ فور صدوره، ويبقى ساري المفعول لغاية 15 نيسان 2026".
