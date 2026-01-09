تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عون عرض مع كرم التحضيرات لاجتماع "الميكانيزم".. واطلع من "توتال انرجيز" على مضمون الاتفاقية البترولية للاستكشاف في البلوك 8

Lebanon 24
09-01-2026 | 04:28
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، التحضيرات الجارية للاجتماع المقبل للجنة "الميكانيزم" المقرر في 17 كانون الثاني الجاري.


وفد "توتال انيرجيز"
واستقبل الرئيس عون وفد شركة "توتال إنرجيز"، برئاسة السيد جوليان بوجيه، نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "توتال إنرجيز"، بالتزامن مع توقيع الاتفاقية البترولية اليوم بين الدولة اللبنانية وائتلاف شركات يضم قطر للطاقة "QatarEnergy" و"توتال إنرجيز" وإيني الإيطالية " Eni"، والمتعلقة بأعمال الاستكشاف في البلوك البحري رقم 8.
وخلال الاجتماع، قدّم الوفد عرضًا للرئيس عون حول مضمون الاتفاقية والمراحل التي تلي توقيعها، لا سيما ما يتصل بأعمال الاستكشاف، بما في ذلك التحضيرات التقنية واللوجستية، والجدول الزمني المتوقع لبدء الدراسات الزلزالية تمهيدًا لتقييم الإمكانات البترولية في "البلوك".
من جهته، شدّد الرئيس عون على الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لهذا الملف بالنسبة للبنان، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقية ضمن أطر زمنية واضحة، ومع احترام القوانين اللبنانية والمعايير المعتمدة، ومجددًا استعداد الدولة اللبنانية لتقديم كل ما يلزم لتسهيل سير الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تطرّق الاجتماع إلى ملف وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة" FSRU"، حيث أشار وفد "توتال إنرجيز" إلى أن  العمل جارٍ حاليًا بالتنسيق مع الجانب القطري لاستكمال الجوانب التقنية المرتبطة بالمشروع، على أن يلي ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية المتعلقة بآليات التمويل.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين الدولة اللبنانية وشركات الائتلاف، بما يضمن حسن تنفيذ الاتفاقية الموقَّعة اليوم، والتقدّم في مشاريع قطاع الطاقة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للبنان.
وضم الوفد الى السيد بوجيه، نائب رئيس الشرق الأوسط وشمالي افريقيا للاستخراج والتصنيع في "توتال انرجيز" السيد جان جايلي والمدير الإداري السيد رمان دو لامارتينيير.
 
 
