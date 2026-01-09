تأمين مقرّ بديل لسجلّ الأحوال الشخصية في جديدة المتن

ورئيسة ، الى تأمين مقرّ بديل لسجلّ الأحوال الشخصية في المتن ، وذلك بعد تَعرُّض المقرّ الأساسي في المتن لتصدّعات خطِرة أدّت إلى إقفاله.



وافاد النائب المر في بيان بان" هذا الإجراء تم خلال فترة زمنية قياسية، حرصاً على عدم تعطيل معاملات المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الإدارية الأساسية، ولا سيما تلك المتعلّقة بالأحوال الشخصية."

