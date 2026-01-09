أُصيب بطلق ناري.. العثور على جثة في طرابلس

عُثر ليل امس على الشاب ع. ديب جثة هامدة في بلدة ايزال - اثر اصابته بطلق ناري من بندقية صيد في بطنه ما أدى إلى وفاته.



وقد تم نقل الجثة إلى مستشفى سير - الضنية الحكومي للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، حيث بوشرت التحقيقات والاجراءات اللازمة من قبل الاجهزة الامنية لمعرفة ملابسات الوفاة و ظروف الحادثة. (الوكالة الوطنية للإعلام)

