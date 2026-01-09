المسروقات قدرت بنحو 60 ألف دولار.. سرقة محل هواتف في القبة

أقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على الدخول إلى محل Doctor Cell العائد لصاحبته من آل "ج" والمخصص لبيع وصيانة الهواتف الخليوية، وذلك في في مدينة ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وبحسب المعلومات فقد قُدِّرت قيمة المسروقات بحوالي 60 ألف دولار أميركي.وحضرت الجهات المختصة إلى المكان وباشرت تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعلين.