التحالف اللبناني للحوكمة: القضاء والأمن والمال العام عادوا إلى سكّة الدولة

عقدت للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة اجتماعًا استثنائيًا برئاسة المنسّق العام الوطني ، واعتبرت أن التطورات القضائية والأمنية والمالية الأخيرة تمثّل تحوّلًا نوعيًا أعاد مسارات أساسية للدولة إلى سكّتها الصحيحة من التعطيل.



ونوّهت بالقرار القضائي الذي أنهى تعطيل التحقيق في جريمة تفجير مرفأ ، معتبرة أنه يعيد الاعتبار لاستقلالية ويؤسّس لمسار محاسبة جدي.



كما رحّبت بإعلان بسط سيطرته وتقدّم خطة حصر السلاح بيد الدولة، معتبرة ذلك خطوة أساسية لترسيخ .



وأشادت بالإجراءات التي أعلنها حاكم لملاحقة المتورطين في هدر أموال المصرف واستردادها، معتبرة أن هذا المسار يشكّل مدخلًا لإعادة الانتظام المالي واستعادة الثقة.



وختمت الهيئة بالتأكيد أن تلاقي مسارات القضاء والأمن والمال العام يشكّل فرصة حقيقية لتصويب مسار الدولة، شرط تحصين هذه الخطوات ومنع الالتفاف عليها.





Advertisement