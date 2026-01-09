في حفل أُقيم في السرايا... توقيع إتّفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8

برعاية وحضور الدكتور نواف سلام، وقع تحالف"توتال" و"قطر للطاقة" و"اني" الإيطالية اتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8 مع في حفل أقيم قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي

وقع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه جو صدي، وعن شركة " توتال انرجيز" مدير توتال لبنان رومان دولامارفينيار، وعن جانب شركة "قطر للطاقة"رئيس التنقيب في الشركة علي عبدالله المانع، وعن جانب شركة "ايني" مدير شركة أيني لبنان أندريا كوزي. في حضور

رئيس هيئة قطاع البترول في لبنان غابي دعبول وعضوي مجلس الادارة وسام الذهبي ووسام شباط، رئيس قسم وشمال افريقيا في شركة،" توتال انرجيز" جوليان بوجيه، وسفير ايطاليا في لبنان فابريسيو مارتشللي، سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. وممثل سفير برونو بريييرا.



دعبول



وقبل التوقيع القى رئيس هيئة قطاع البترول غابي دعبول الكلمة الاتية:



احتفلنا في العام ٢٠٢٣ في السراي الكبير بإعادة إطلاق أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية ، وقام الائتلاف الذي انضمت إليه قطر للطاقة في حينه الى جانب توتال إنرجيز وايني، بحفر بئر استكشاف في الرقعة رقم 9.



‎نعود اليوم إلى السراي الكبير لتوقيع اتفاقية استكشاف وانتاج في الرقعة رقم ٨ بين الدولة اللبنانية وائلاف ك شركات توتال إينرجيز واني وقطر للطاقة . يقوم الائتلاف بموجب هذه الاتفاقية بإجراء مسح زلزالي ثلاثي الابعاد في هذه الرقعة قوامه ١٢٠٠ كلم٢ ، تمهيداً لحفر بر استكشاف خلال مدة الاستكشاف الثانية ، بناء على نتائج تحليل بيانات هذا المسح .



‎ يتطلع لبنان الى متابعة مسيرته الاستكشافية عبر الترويج للرقع غير الملزمة، بغية تكثيف أنشطة التنقيب وتحقيق اكتشاف تجاري، يشكل رافعة للاقتصاد الوطني ودعما للتنمية المستدامة. وفي هذا الاطار تعمل وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول على ورشة عمل داخلية ترمي إلى ترشيق وتحدیث قواعد وشروط منح التراخيص البترولية الحصرية في المياه البحرية اللبنانية، تمهيداً لعرض نتائجها من قبل معالي وزير الطاقة والمياه والعمل على إقرار التعديلات الآيلة الى تحديث إجراءات منح هذه الحقوق إلى شركات متخصصة ومؤهلة للعمل فى مياه لبنان البحرية، دون أن ننسى متابعة العمل مع المجلس النيابي على إقرار قانون التنقب في البر.



الوزير الصدي

و بعد التوقيع تحدث الوزير الصدي الى الصحافيين وقال:" اشكركم على حضوركم معنا اليوم، ويسعدنا كثيرا أن نجتمع اليوم مع هيئة إدارة قطاع البترول، ومع ممثلي الشركات الدولية الثلاث "توتال انرجيز، " "ايني" و"قطر انرجيز"، لتوقيع دخول التحالف الى البلوك رقم8.

إن هذه الخطوة تؤكد مرة جديدة التحالف بمواصلة أنشطة الاستكشاف في لبنان، رغم كل التحديات، وتعكس الثقة المستمرة بالامكانات البترولية في المياه البحرية اللبنانية.

ونتطلع اليوم الى أن يقوم التحالف في أقرب وقت ممكن بالتحضير والتنفيذ السريع لحملة المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، بما يتيح تحسين المعرفة الجيولوجية والتقنية للبلوك رقم8، وتقييم الفرص المتاحة بشكل أدق، مع التركيز على مساحة البلوك رقم8 وهي نحو1200 كلم2 .

وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع إدارة قطاع البترول على إعداد ملف إطلاق دورة التراخيص الرابعة، ونعمل سويا لتهيئة دفتر الشروط بهدف جذب الشركات العالمية للإستثمار في البلوكات البحرية المفتوحة، وتعزيز نشاط الاستكشاف والإنتاج في لبنان.

شكرا لكم ونتمنى أن تشكل هذه المرحلة خطوة أساسية نحو تحقيق أحلامنا وطموحاتنا بخصوص قطاع النفط والحصول على نتائج إيجابية تخدم مصلحة لبنان.

وردا على سؤال عما اذا كان هناك من ضمانات بأن هذا التحالف الذي سيعمل في البلوك رقم8 سيحصل لبنان على تقرير تقني رسمي عن عمله؟

أجاب: بالنسبة للبلوك رقم9 وصل الى لبنان تقرير رسمي وهو موجود لدى الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول، فشركات النفط ليست بصدد صرف عشرات ملايين الدولارات لكي لا تجد النفط أو الغاز، ومصلحتهم أن يجدوا النفط والغاز، وقد صودف أن في البقعة التي تم حفرها في البلوك رقم 9 لم يجدوا نفطا، والتقرير الرسمي المفصل موجود وبناء على قانون الحصول على المعلومات يمكن الدخول الى موقع الهيئة والحصول على ملخص عن التقرير.

أضاف: من هنا أهمية المسح الزلزالي في البلوك رقم8 لفهم الجيولوجيا التفصيلية لهذا البلوك وعلى هذا الأساس سيحصل الاستكشاف.

وردا على سؤال اخر قال:" أن هيئة ادارة البترول ستعرض بعد حوالى شهر التعديلات الواجب وضعها في دفاتر الشروط لنتمكن من زيادة عدد الشركات التي تقدم العروض، وهذا ما سنعمل عليه ونعرضه في الوقت المناسب على .

مشيرا الى أن ما يساعد أكثر هو استقرار وضع لبنان والمنطقة."



بوجيه

وكان الرئيس سلام استقبل وفد شركة ،"توتال انرجيز "برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط شمال افريقيا جوليان بوجيه.

البعريني ورستم

واستقبل سلام النائبين وليد البعريني وأحمد رستم وتم خلال اللقاء بحث شؤون منطقة عكار.

البزري

واستقبل الرئيس سلام النائب عبد الرحمن البزري، وتناول اللقاء الأوضاع العامة وشؤون منطقة صيدا والجنوب.