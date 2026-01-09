تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في حفل أُقيم في السرايا... توقيع إتّفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8

Lebanon 24
09-01-2026 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1466051-639035601896186999.jpg
Doc-P-1466051-639035601896186999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
برعاية وحضور  رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وقع تحالف"توتال" و"قطر للطاقة" و"اني" الإيطالية اتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8 مع لبنان في حفل أقيم قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي 
وقع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه جو صدي، وعن شركة " توتال انرجيز" مدير توتال لبنان رومان دولامارفينيار،  وعن جانب شركة "قطر للطاقة"رئيس  التنقيب في الشركة  علي عبدالله المانع، وعن جانب شركة  "ايني" مدير  شركة أيني لبنان أندريا كوزي. في حضور 
رئيس هيئة قطاع البترول في لبنان غابي دعبول وعضوي مجلس الادارة وسام الذهبي ووسام شباط، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة،" توتال انرجيز" جوليان بوجيه، وسفير ايطاليا في لبنان فابريسيو مارتشللي، سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. وممثل سفير فرنسا برونو بريييرا.

دعبول

وقبل التوقيع القى رئيس هيئة قطاع البترول غابي دعبول الكلمة الاتية:

احتفلنا في العام ٢٠٢٣ في السراي الكبير بإعادة إطلاق أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية، وقام الائتلاف الذي انضمت إليه قطر للطاقة في حينه الى جانب توتال إنرجيز وايني، بحفر بئر استكشاف في الرقعة  رقم 9.

‎نعود اليوم إلى السراي الكبير لتوقيع اتفاقية استكشاف وانتاج في الرقعة رقم ٨ بين الدولة اللبنانية وائلاف ك شركات توتال إينرجيز واني وقطر للطاقة . يقوم الائتلاف بموجب هذه الاتفاقية بإجراء مسح زلزالي ثلاثي الابعاد في هذه الرقعة قوامه ١٢٠٠ كلم٢ ، تمهيداً لحفر بر استكشاف خلال مدة الاستكشاف الثانية ، بناء على نتائج تحليل بيانات هذا المسح .

‎ يتطلع لبنان الى متابعة مسيرته الاستكشافية عبر الترويج للرقع غير الملزمة، بغية تكثيف أنشطة التنقيب وتحقيق اكتشاف تجاري، يشكل رافعة للاقتصاد الوطني ودعما للتنمية المستدامة. وفي هذا الاطار تعمل وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول على ورشة عمل داخلية ترمي إلى ترشيق وتحدیث قواعد وشروط منح التراخيص البترولية الحصرية  في المياه البحرية اللبنانية، تمهيداً لعرض نتائجها من قبل معالي وزير الطاقة والمياه والعمل على إقرار التعديلات الآيلة الى تحديث إجراءات  منح هذه الحقوق إلى شركات متخصصة ومؤهلة للعمل فى مياه لبنان البحرية، دون أن ننسى متابعة العمل مع المجلس النيابي على إقرار قانون التنقب في البر.

الوزير الصدي
و بعد التوقيع تحدث الوزير الصدي الى الصحافيين وقال:" اشكركم على حضوركم معنا اليوم، ويسعدنا كثيرا أن نجتمع اليوم مع هيئة إدارة قطاع البترول، ومع ممثلي الشركات الدولية الثلاث "توتال انرجيز، " "ايني" و"قطر انرجيز"، لتوقيع دخول التحالف الى البلوك رقم8.
إن هذه الخطوة تؤكد مرة جديدة التزام التحالف بمواصلة أنشطة الاستكشاف في لبنان، رغم كل التحديات، وتعكس الثقة المستمرة بالامكانات البترولية في المياه البحرية اللبنانية.
ونتطلع اليوم الى أن يقوم التحالف في أقرب وقت ممكن بالتحضير والتنفيذ السريع لحملة المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، بما يتيح تحسين المعرفة الجيولوجية والتقنية للبلوك رقم8، وتقييم الفرص المتاحة بشكل أدق، مع التركيز على مساحة البلوك رقم8 وهي نحو1200 كلم2 .
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع إدارة قطاع البترول على إعداد ملف إطلاق دورة التراخيص الرابعة، ونعمل سويا لتهيئة دفتر الشروط بهدف جذب الشركات العالمية للإستثمار في البلوكات البحرية المفتوحة، وتعزيز نشاط الاستكشاف والإنتاج في لبنان.
شكرا لكم ونتمنى أن تشكل هذه المرحلة خطوة أساسية نحو تحقيق أحلامنا وطموحاتنا بخصوص قطاع النفط  والحصول على نتائج إيجابية تخدم مصلحة لبنان.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك من ضمانات بأن هذا التحالف الذي سيعمل في البلوك رقم8 سيحصل لبنان على تقرير  تقني رسمي عن عمله؟
أجاب: بالنسبة للبلوك رقم9 وصل الى لبنان تقرير رسمي وهو موجود لدى الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول، فشركات النفط ليست بصدد صرف عشرات ملايين الدولارات لكي لا تجد النفط أو الغاز، ومصلحتهم أن يجدوا النفط والغاز، وقد صودف أن في البقعة التي تم حفرها في البلوك رقم 9 لم يجدوا نفطا، والتقرير الرسمي المفصل موجود وبناء على قانون الحصول على المعلومات يمكن الدخول الى موقع الهيئة والحصول على ملخص عن التقرير.
أضاف: من هنا أهمية المسح الزلزالي في البلوك رقم8 لفهم الجيولوجيا التفصيلية لهذا البلوك وعلى هذا الأساس سيحصل الاستكشاف.
وردا على سؤال اخر قال:" أن هيئة ادارة البترول ستعرض بعد حوالى شهر التعديلات الواجب وضعها في دفاتر الشروط لنتمكن من زيادة عدد الشركات التي تقدم العروض، وهذا ما سنعمل عليه ونعرضه في الوقت المناسب على مجلس الوزراء.
 مشيرا الى أن ما يساعد أكثر هو استقرار وضع لبنان والمنطقة."

بوجيه
وكان الرئيس سلام استقبل وفد شركة ،"توتال انرجيز "برئاسة رئيس قسم  الشرق الأوسط شمال افريقيا جوليان بوجيه.
 
 
البعريني ورستم
 
واستقبل سلام النائبين  وليد البعريني وأحمد رستم وتم خلال اللقاء بحث شؤون منطقة عكار.
 
 
البزري
واستقبل الرئيس سلام النائب عبد الرحمن البزري، وتناول اللقاء الأوضاع العامة وشؤون منطقة صيدا والجنوب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غدًا.. إليكم موعد توقيع اتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 15:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالف "توتال" و"قطر للطاقة" و"اني" الإيطالية يوقع غدًا اتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8 مع لبنان (MTV)
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 15:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الحكومة: تم تقديم موعد توقيع اتفاق التنقيب عن الغاز غدًا الجمعة في السراي الحكومي إلى الساعة 11:15 بدلًا من الساعة 11:45
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 15:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع عقد "المسح الزلزالي" في البلوك 8: خطوة لتحريك ملف الاستكشاف
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 15:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

اللبنانية

علي عبد

التزام

التركي

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:18 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:18 | 2026-01-09
Lebanon24
08:05 | 2026-01-09
Lebanon24
08:00 | 2026-01-09
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09
Lebanon24
07:53 | 2026-01-09
Lebanon24
07:35 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24