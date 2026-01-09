ميشال عون استقبل وفداً من قدامى العسكريين: تأكيد على دور المؤسسة العسكرية في تاريخ لبنان

استقبل وفدًا من قدامى العسكريين الذين خدموا إلى جانبه في بدايات مسيرته العسكرية.



وتقدم الوفد النائب ، الذي أكّد خلال اللقاء "الرمزية العالية لهذه الزيارة، لما تمثّله من وفاء لمسيرة عسكرية شكّلت ركيزة أساسية في بناء ، ومن تقدير للدور الذي أدّاه في مراحل مفصلية من تاريخ الجيش ولبنان".

Advertisement