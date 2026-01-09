تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ميشال عون استقبل وفداً من قدامى العسكريين: تأكيد على دور المؤسسة العسكرية في تاريخ لبنان

Lebanon 24
09-01-2026 | 06:07
استقبل الرئيس العماد ميشال عون وفدًا من قدامى العسكريين الذين خدموا إلى جانبه في بدايات مسيرته العسكرية.

وتقدم الوفد النائب أسعد درغام، الذي أكّد خلال اللقاء  "الرمزية العالية لهذه الزيارة، لما تمثّله من وفاء لمسيرة عسكرية شكّلت ركيزة أساسية في بناء المؤسسة العسكرية، ومن تقدير للدور الذي أدّاه الرئيس عون في مراحل مفصلية من تاريخ الجيش ولبنان".
الرئيس العماد ميشال عون

العماد ميشال عون

المؤسسة العسكرية

عماد ميشال عون

العماد ميشال

الرئيس عون

أسعد درغام

