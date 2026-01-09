حاصباني: لبنان أمام مرحلة دقيقة وتتطلب دولة قوية ومحاسبة مالية

استقبل متروبوليت وتوابعها للروم الأرثوذكس ، الذي قدّم التهاني بالأعياد، متمنيًا أن تحمل المرحلة المقبلة الخير والاستقرار للبنانيين.



وقال إن يمرّ بإحدى أدقّ مراحله التاريخية، في ظل مخاطر أمنية وتحديات كبرى، مشددًا على ضرورة بسط وحدها على كامل الأراضي ، بحيث يكون جميع اللبنانيين تحت رايتها وحمايتها بالتساوي، خصوصًا في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.



وعن الأزمة الاقتصادية، اعتبر أن لبنان يواجه أزمة مالية ونقدية متجذّرة منذ عقود، تفاقمت في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن المدخل الأساسي للحل يبدأ بحماية أموال المودعين. وأشار إلى مسؤولية المصارف، كما إلى مسؤولية من تصرّف بأموال الناس بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي، محمّلًا الدولة، عبر ، واجب استعادة هذه الأموال.



ونوّه حاصباني بالخطوات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان في اتجاه إعادة الرسملة وتأمين الودائع، داعيًا في الوقت نفسه إلى محاسبة كل من أساء الأمانة في القطاع المصرفي، ومذكّرًا بأن المودعين يشملون أفرادًا ومؤسسات تعليمية واجتماعية ونقابية وصناديق تقاعد تمثّل شريحة واسعة من .



وختم بالتأكيد أن الحفاظ على حقوق المودعين يشكّل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وصون هويته التعددية، معتبرًا أن عام 2026 سيكون عامًا حاسمًا ومليئًا بالتحديات على طريق إعادة النهوض بلبنان.





