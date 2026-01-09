الهيئة الناظمة لزراعة القنّب تسلّم رئاسة الحكومة الأنظمة والمراسيم

أعلن الناظمة لزراعة القنّب للاستخدام الطبي والصناعي أنه سلّم رئاسة كامل الأمانة القانونية المطلوبة، والمتضمنة الأنظمة والمراسيم والنماذج التطبيقية لتنظيم زراعة القنّب للاستخدامين الطبي والصناعي في ، وفقًا للأصول المعتمدة.



وأوضح المجلس أن هذا الإنجاز جاء عقب خلوة موسّعة أُقرت خلالها جميع الأنظمة والمراسيم العالقة، في إطار استكمال المسار التنظيمي لهذا القطاع.



وشكر المجلس على مواكبته ودعمه لمسار التنظيم، كما ثمّن استضافة ودعم AFDC – الرمليّة لاجتماعات الخلوة.



وأشار إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية الشاملة للهيئة وإدخال تعديلات عليها، على أن تُقرّ نهائيًا في الجلسة المقبلة، مؤكّدًا مواصلة التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضمن الأطر الدستورية، وبما يخدم المصلحة الوطنية ويؤمّن إطارًا قانونيًا سليمًا لتنظيم القطاع وتفعيل دوره الاقتصادي والتنموي.





