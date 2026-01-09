تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

منازل متصدّعة وأمطار متسرّبة… معاناة جديدة لأهالي الجنوب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-01-2026 | 08:19
مع اشتداد موجات البرد والأحوال الجوية الشتوية في لبنان، علم "لبنان24" أن عددًا من أهالي القرى الجنوبية يواجهون مشاكل متزايدة في تصدّع المنازل، ما أدّى إلى تشققات تسمح بتسرّب مياه الأمطار إلى داخل البيوت.

وبحسب المعلومات، يعود السبب الأساسي لهذه الأضرار إلى قصور في الكشوفات الهندسية التي أُجريت بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إذ أفاد عدد من الأهالي بأنهم نبّهوا المهندسين المكلّفين إلى وجود تشققات سابقة في منازلهم، إلا أنّ هذه الملاحظات لم تُؤخذ بالاعتبار خلال عمليات المعاينة.

ومع حلول فصل الشتاء، تفاقمت هذه التشققات بفعل الأمطار والبرد، ما زاد من حجم الأضرار داخل المنازل، وفرض على السكان أعباء إضافية في ترميم ما خلّفته الحرب، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.

ويطالب الأهالي بإعادة النظر في آلية الكشوفات الهندسية، وإجراء معاينات دقيقة وشاملة تضمن معالجة الأضرار بشكل فعلي، تفاديًا لمضاعفة الخسائر وحماية السلامة السكنية خلال فصل الشتاء.
المصدر: خاص لبنان 24
"خاص لبنان24"

