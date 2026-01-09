الحجار يتفقد هيئة إدارة السير وغرفة التحكم المروري

قام والبلديات ، بعد ظهر اليوم، بجولة ميدانية في مبنى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وغرفة التحكم المروري في ، بحضور رئيس بالتكليف محافظ القاضي ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي.



واطلع الوزير على "الأضرار والمشاكل التي تعيق سير العمل داخل المبنى.

كما استمع إلى شرح مفصل حول التحديات الراهنة وسبل معالجتها، لا سيما على صعيد البنية التحتية والأنظمة التشغيلية.



وتأتي هذه الجولة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى إعداد خطة شاملة لإعادة تأهيل المبنى، إلى جانب تحديث عمل المروري وتطويرها، بما يسهم في تحسين إدارة حركة السير وتعزيز معايير السلامة المرورية في مختلف المناطق .

Advertisement