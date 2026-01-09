تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
دعم بريطاني لتعزيز قدرات الجيش وأمن الدولة
Lebanon 24
09-01-2026
|
12:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
السفير البريطاني
عبر حسابه على منصة "اكس": "سرني جداً بيان
الجيش اللبناني
بخصوص نزع السلاح والتقدّم في موضوع حصره بيد الدولة، خطوة أساسيّة لاستقرار
لبنان
وأمنه. سيستمرّ عملنا في الجنوب وفي سائر المناطق
اللبنانية
بهدف دعم الجيش اللبناني وتقويته وتعزيز أمن لبنان".
Advertisement
