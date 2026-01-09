دعم بريطاني لتعزيز قدرات الجيش وأمن الدولة

كتب عبر حسابه على منصة "اكس": "سرني جداً بيان بخصوص نزع السلاح والتقدّم في موضوع حصره بيد الدولة، خطوة أساسيّة لاستقرار وأمنه. سيستمرّ عملنا في الجنوب وفي سائر المناطق بهدف دعم الجيش اللبناني وتقويته وتعزيز أمن لبنان".

Advertisement