هدّد فضل شاكر.. هذه قصة "محمد جمال"!

Lebanon 24
10-01-2026 | 02:45
عُلم أن المدعو محمد جمال حمد، الذي نفذ عملية اغتيال المدعو عبد فضة، أحد رموز تنظيم "داعش" في مخيم عين الحلوة، أمس الجمعة، هو ذاته الشخص الذي هدد الفنان فضل شاكر وحاول إحراق منزله داخل المخيم قبل أشهر.
وذكرت المعلومات أن حمد ذاته ما زال مُتوارياً عن الأنظار داخل المخيم ولم يجرِ بعد تسليمه إلى الدولة اللبنانية.
وحمد يعتبر من أبرز الذين انتموا لتنظيم "داعش"، كما أنه من الذين يقودون مجموعة مسلحة خطيرة داخل المخيم.
 
المصدر: لبنان 24
