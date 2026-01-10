هدّد فضل شاكر.. هذه قصة "محمد جمال"!

عُلم أن المدعو ، الذي نفذ عملية اغتيال المدعو عبد فضة، أحد رموز تنظيم "داعش" في ، أمس الجمعة، هو ذاته الشخص الذي هدد الفنان وحاول إحراق منزله داخل المخيم قبل أشهر.وذكرت المعلومات أن حمد ذاته ما زال مُتوارياً عن الأنظار داخل المخيم ولم يجرِ بعد تسليمه إلى .وحمد يعتبر من أبرز الذين انتموا لتنظيم "داعش"، كما أنه من الذين يقودون مجموعة مسلحة خطيرة داخل المخيم.