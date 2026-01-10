تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أبو الحسن في الكويت

Lebanon 24
10-01-2026 | 03:42
استهلّ أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، زيارته دولة الكويت، بلقاء جامع مع أبناء الجالية المقيمة هناك، حيث أقام مكتب الاغتراب في الكويت حفل عشاء تكريميا، في حضور حشدٍ كبير من أبناء الجالية، إلى جانب عددٍ من الفاعليات الاجتماعية والاغترابية. 

وسادت اللقاء أجواءٌ من الودّ والمحبة والتفاعل الإيجابي، واتّسم بطابعٍ اجتماعي جامع، عكس متانة العلاقات التي تجمع أبناء الجالية بوطنهم، وحرصهم على تعزيز أواصر التواصل فيما بينهم.

واستُهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها رويد بو ناصر الدين، رحّب فيها بالنائب أبو الحسن وبالحضور، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات التي تجمع الاغتراب اللبناني، وتؤكّد وحدته وتلاحمه.

أبو الحسن

بدوره، ألقى أبو الحسن كلمة شكر فيها مكتب الاغتراب في الكويت على هذه المبادرة الكريمة، كما حيّا أبناء الجالية اللبنانية على دورهم الوطني البارز، مثنيًا على مساهماتهم المستمرة في دعم اهلهم في لبنان وتعزيز الصمود.

وأشاد بالتزامهم بقوانين دولة الكويت واحترام توجهاتها، مؤكّدًا أهمية الحفاظ على الروابط المتينة بين المقيمين في الاغتراب ووطنهم الأم، لما لذلك من أثرٍ إيجابي على المستويين الوطني والاجتماعي.

كما شدّد على ضرورة تمتين العلاقات اللبنانيةالكويتية، موجّهًا تحية شكر وتقدير إلى دولة الكويت، أميرًا وحكومةً وشعبًا ومؤسسات، على احتضانها اللبنانيين ووقوفها إلى جانب لبنان في السراء والضراء، وعلى كل ما قدّمته وتقدّمه للبنان، متمنيًا دوام الاستقرار والأمن والازدهار لدولة الكويت الشقيقة في ظل قيادتها الحكيمة.
ابو الحسن: لتصحيح رواتب القطاع العام
أبو الحسن: قدرنا وقرارُنا أن نسلك دائماً الدروب الصعبة لإحقاق الحقّ
أبو الحسن يوجه رسالة بمناسبة ذكرى ميلاد المعلّم
أبو الحسن: هناك قرار سياسي لوقف تصويت المغتربين والمرحلة أمام تصعيد
الجالية اللبنانية

هذه المبادرة

الديمقراطي

اللبنانية

الكويتية

ديمقراطي

الكويتي

