تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخولي: إقفال ملف النزوح السوري لم يعد خياراً

Lebanon 24
10-01-2026 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1466459-639036407176750097.webp
Doc-P-1466459-639036407176750097.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رحّب المنسّق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي  بالاجتماع الذي عُقد في قصر بعبدا، والذي جمع  رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بكل من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واعتبره خطوة تأسيسية مفصلية على طريق إعلان إقفال ملف النزوح السوري في لبنان، بعد أكثر من 13 عاماً من الأعباء الثقيلة التي تحمّلها الوطن على مختلف المستويات.

وراى في بيان، بإن "أهمية هذا اللقاء لا تكمن فقط في مستواه السياسي الرفيع، بل في وضوح المواقف الصادرة عن أعلى مرجعين: رئاسة الجمهورية اللبنانية وقيادة الاتحاد الأوروبي، حيث شكّل الكلام الصادر عنهما تحوّلاً نوعياً طالما طالبت به الحملة الوطنية، وناضلت من أجله في مواجهة سياسات التسويف والإنكار التي اتبعها سابقاً عدد من المسؤولين الأوروبيين، والذين كانوا يرفضون بشكل قاطع أي بحث جدي في عودة النازحين السوريين إلى وطنهم".

واضاف: " لقد كان موقف الرئيس جوزاف عون واضحاً وحاسماً عندما أكد أن لبنان لم يعد قادراً على تحمّل العبء الهائل للنازحين السوريين منذ عام 2011، وأن الوقت قد حان لعودتهم إلى ديارهم، بالتعاون بين الحكومة السورية من جهة، وأوروبا والمجتمع الدولي".

وفي المقابل، سجّل الخولي بإيجابية عالية الموقف المتقدم الذي عبّرت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، و"الذي يُعد الأول من نوعه تجاه لبنان، لجهة الإعلان الصريح عن دعم الاتحاد الأوروبي لعودة النازحين السوريين إلى منازلهم وإعادة دمجهم في سوريا، وتأكيد أن النقاش داخل الاتحاد الأوروبي بات يتمحور حول كيفية تأمين عودة كريمة وطوعية للنازحين، مع الإشادة بما قام به لبنان في هذا المجال رغم إمكاناته المحدودة وأزماته المتراكمة".

وشدد على الى إن الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين تعتبر هذا الاجتماع إشارة الانطلاق الفعلية لمسار سياسي ودولي جديد، وتدعو الحكومة اللبنانية إلى التقاط هذه الإشارة بجدية ومسؤولية، والبناء عليها فوراً عبر إعداد خطة وطنية واضحة، زمنية، وقابلة للتنفيذ لعودة النازحين السوريين، بالتنسيق مع الدولة السورية، وبدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية، بعيداً عن أي حسابات سياسية أو رهانات خارجية فاشلة.

واكد بان  إقفال ملف النزوح السوري لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية سيادية واقتصادية واجتماعية، و"أن هذا اللقاء التاريخي في قصر بعبدا يجب أن يُشكّل نقطة اللاعودة عن أي سياسات تعطيل أو إنكار، تمهيداً لإعادة التوازن إلى لبنان، وحماية مجتمعه، وصون كرامة النازحين عبر إعادتهم إلى وطنهم الأم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخولي: تبرير العتمة ب"تفادي الأسوأ" أو "كسب الوقت" لم يعد مقبولاً
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرافعي بحثت مع بيلينغ في ملف النزوح السوري شمالا
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لبنان بانتظار ردّ إسرائيل عبر الولايات المتحدة على خيار التفاوض لتحرير الأرض ومنطق القوة لم يعد ينفع وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في حلب ونزوح آلاف المدنيين بعد غارات الجيش السوري
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 12:16:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

المجتمع الدولي

الأوروبيين

اللبنانية

النازحين

الجمهوري

الأوروبي

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-10
Lebanon24
05:05 | 2026-01-10
Lebanon24
04:54 | 2026-01-10
Lebanon24
04:52 | 2026-01-10
Lebanon24
04:39 | 2026-01-10
Lebanon24
04:36 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24