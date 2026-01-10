تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

طقس متقلب يسيطر على لبنان.. هكذا سيكون جو نهاية الاسبوع

Lebanon 24
10-01-2026 | 04:18
يسيطر جو متقلّب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم الإثنين حيث يتأثر الحوض  بمنخفض جوّي عالي الفعالية مصدره شرق أوروبا ويكون مصحوبا بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي إلى إنخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح شديدة، وثلوج تلامس ال ١٢٠٠ م ويستمر حتى الأربعاء المقبل حيث ينحسر تدريجيًا مخلفًا موجة من الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية.    
ويكون الطقس الاحد غائما جزئياً إلى غائم أحيانًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم أحيانًا وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة تلامس سرعتها ال ٥٥ كم/س.
الإثنين:  
غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة والتي تشتّد أحيانًا لحدود ال ٩٠ كم/س فيرتفع معها موج البحر لحدود ال ٤ أمتار مع إحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج إعتبارًا من ارتفاع ١٦٠٠ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً مع تدني درجات الحرارة فتلامس ارتفاع ١٢٠٠ متر فجر الثلاثاء.
الثلاثاء:  
غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٧٠ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحرلحدود ٣ أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متروما دون في المناطق الشمالية والداخلية.
