فريد البستاني: أخذنا وعدا من وزارة الطاقة بتشغيل محطة التكرير في الجيّة

كتب على حسابه على منصّة "أكس": "‏لقد أخذنا تعهّدا من خلال جلسة بأن تقوم الوزارة باستلام كلّ محطات التكرير وتأمين الإعتمادات اللازمة لتشغيلها في اقرب وقت، والباكورة ستكون محطّة التكرير في بلدة الجيّة الشوفيّة التي ستستلمها الوزارة في اوّل شهر شباط، ان تكون عاملة وشغّالة قبل بدء وبالتالي تعود مياه بحر الجيّة الى صفائها المعهود ليتمتّع بها اهل المنطقة وروّاد البحر من كلّ ".

Advertisement