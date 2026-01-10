تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
-6
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
لبنان
فريد البستاني: أخذنا وعدا من وزارة الطاقة بتشغيل محطة التكرير في الجيّة
Lebanon 24
10-01-2026
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
النائب فريد البستاني
على حسابه على منصّة "أكس": "لقد أخذنا تعهّدا من
وزير الطاقة
خلال جلسة
لجنة الأشغال العامة
بأن تقوم الوزارة باستلام كلّ محطات التكرير وتأمين الإعتمادات اللازمة لتشغيلها في اقرب وقت، والباكورة ستكون محطّة التكرير في بلدة الجيّة الشوفيّة التي ستستلمها الوزارة في اوّل شهر شباط،
على أمل
ان تكون عاملة وشغّالة قبل بدء
موسم الصيف
وبالتالي تعود مياه بحر الجيّة الى صفائها المعهود ليتمتّع بها اهل المنطقة وروّاد البحر من كلّ
لبنان
".
Advertisement
