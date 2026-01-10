تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

معرض رشيد كرامي الدولي يعرض خطط النهوض واستعادة دوره التنموي في طرابلس

Lebanon 24
10-01-2026 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1466490-639036441942510146.jpg
Doc-P-1466490-639036441942510146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، برئاسة الدكتور هاني الشعراني وعضو المجلس ليلى شحود تيشوري، لقاء مع عدد من الإعلاميين في مركز إدارة المعرض، جرى خلاله عرض أبرز المستجدات والخطط المستقبلية الهادفة إلى استعادة دور المعرض كمحور تنموي وحضاري على مستوى مدينة طرابلس والمنطقة.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور الشعراني عرضا مصورا يبين الواقع الذي تسلم فيه إدارة المعرض، مظهرا حجم الإهمال والتحديات التي واجهها منذ البداية، لافتا إلى أن الصدمة الأولى تمثلت في غياب الميزانيات اللازمة للتطوير، ما استدعى تحركات عاجلة واتصالات مكثفة مع الوزارات المعنية بهدف تأمين الدعم المطلوب.

وأوضح أن الفريق الإداري نجح في إعادة تأهيل قاعة الإدارة الحالية التي تعقد فيها الاجتماعات، قبل الانتقال إلى ملف فندق المعرض الذي يشكل خطوة محورية في مسار النهوض، حيث سيتم قريبا إطلاق المزايدات لتأمين المستثمر والمشغل معا.

واعتبر أن فندق المعرض سيكون الركيزة الأساسية لتأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل كامل منشآت المعرض، الذي يضم تجهيزات متقدمة، من بينها قاعة المؤتمرات، وقاعة المعارض، والمسرح العائم، وغيرها من المرافق، ما يجعله من أبرز وأهم المنشآت على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف الشعراني: "زرت معارض كثيرة في العالم، لكن مساحة معرض رشيد كرامي لا مثيل لها، والكثير من السياح يأتون خصيصا لاكتشاف هذا المعلم الذي يحمل بصمة المعمار العالمي أوسكار نيماير".

وتابع: "كل ما نقوم به اليوم يهدف إلى تسليط الضوء على هذا المعلم الوطني المهم، من خلال تنظيم برامج وأنشطة متنوعة تستقطب الزوار من خارج طرابلس، وتسهم في تأمين دعم مالي ضروري. نحن ندرك وجود بعض الانتقادات لهذه الفعاليات، لكننا نؤمن بأهميتها وضرورتها في سياق إعادة تنشيط المعرض وإبرازه كمرفق حيوي".

وفي ما يتعلق بمشروع "المنجرة"، أشار الشعراني إلى أنه "تم إنهاء الملف، على أن تبقى المنجرة ضمن المعرض لمواصلة تقديم خدمات النجارة وصناعة المفروشات، مع خطط لتطويرها بالتعاون مع جمعية الصناعيين، إضافة إلى العمل على تنظيم أنشطة إضافية ضمن استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات".

وختم مشددا على "أهمية دور الإعلام في هذه المرحلة"، قائلا: "نراهن على دعم السلطة الرابعة لتسليط الضوء بشكل إيجابي على ما يجري داخل المعرض، والمساهمة في الترويج له على المستويين الوطني والعالمي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدرسة العزم تحتفل بالاستقلال في معرض رشيد كرامي بأنشطة تراثية ووطنية
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر يشيد بمعرض رشيد كرامي: إنجاز يستحق الثناء ونافذة نحو المستقبل
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ علي قدور: إنّ حضور قداستكم نعتبره رسالة رجاء إلى اللبنانيين جميعا للتأكيد أنّ لبنان ما زال قادراً على النهوض برسالته واستعادة دوره
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ريما كرامي: مسؤولية النهوض بالتربية واجب جماعي
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:06:49 Lebanon 24 Lebanon 24

معرض رشيد كرامي الدولي

جمعية الصناعيين

الشرق الأوسط

عضو المجلس

المستقبل

النجار

حورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-01-10
Lebanon24
09:25 | 2026-01-10
Lebanon24
09:25 | 2026-01-10
Lebanon24
09:12 | 2026-01-10
Lebanon24
09:11 | 2026-01-10
Lebanon24
09:10 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24