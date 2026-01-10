معرض رشيد كرامي الدولي يعرض خطط النهوض واستعادة دوره التنموي في طرابلس

عقد مجلس إدارة ، برئاسة الدكتور هاني الشعراني وعضو المجلس ليلى شحود تيشوري، لقاء مع عدد من الإعلاميين في مركز إدارة المعرض، جرى خلاله عرض أبرز المستجدات والخطط المستقبلية الهادفة إلى استعادة دور المعرض كمحور تنموي وحضاري على مستوى مدينة والمنطقة.



وخلال اللقاء، قدم الدكتور الشعراني عرضا مصورا يبين الواقع الذي تسلم فيه إدارة المعرض، مظهرا حجم الإهمال والتحديات التي واجهها منذ البداية، لافتا إلى أن الصدمة الأولى تمثلت في غياب الميزانيات اللازمة للتطوير، ما استدعى تحركات عاجلة واتصالات مكثفة مع الوزارات المعنية بهدف تأمين الدعم المطلوب.



وأوضح أن الفريق الإداري نجح في إعادة تأهيل قاعة الإدارة الحالية التي تعقد فيها الاجتماعات، قبل الانتقال إلى ملف فندق المعرض الذي يشكل خطوة محورية في مسار النهوض، حيث سيتم قريبا إطلاق المزايدات لتأمين المستثمر والمشغل معا.



واعتبر أن فندق المعرض سيكون الركيزة الأساسية لتأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل كامل منشآت المعرض، الذي يضم تجهيزات متقدمة، من بينها قاعة المؤتمرات، وقاعة المعارض، والمسرح العائم، وغيرها من المرافق، ما يجعله من أبرز وأهم المنشآت على مستوى .



وأضاف الشعراني: "زرت معارض كثيرة في العالم، لكن مساحة معرض رشيد كرامي لا مثيل لها، والكثير من السياح يأتون خصيصا لاكتشاف هذا المعلم الذي يحمل بصمة المعمار العالمي أوسكار نيماير".



وتابع: "كل ما نقوم به اليوم يهدف إلى تسليط الضوء على هذا المعلم الوطني المهم، من خلال تنظيم برامج وأنشطة متنوعة تستقطب الزوار من خارج طرابلس، وتسهم في تأمين دعم مالي ضروري. نحن ندرك وجود بعض الانتقادات لهذه الفعاليات، لكننا نؤمن بأهميتها وضرورتها في سياق إعادة تنشيط المعرض وإبرازه كمرفق حيوي".



وفي ما يتعلق بمشروع "المنجرة"، أشار الشعراني إلى أنه "تم إنهاء الملف، على أن تبقى المنجرة ضمن المعرض لمواصلة تقديم خدمات النجارة وصناعة المفروشات، مع خطط لتطويرها بالتعاون مع ، إضافة إلى العمل على تنظيم أنشطة إضافية ضمن استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات".



وختم مشددا على "أهمية دور الإعلام في هذه المرحلة"، قائلا: "نراهن على دعم السلطة الرابعة لتسليط الضوء بشكل إيجابي على ما يجري داخل المعرض، والمساهمة في الترويج له على المستويين الوطني والعالمي".

