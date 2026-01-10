تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ما هدف إسرائيل من تكثيف ضرباتها في شمال الليطاني؟

Lebanon 24
10-01-2026 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1466507-639036482729662200.jpg
Doc-P-1466507-639036482729662200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ المشهد الميداني في جنوب لبنان دخل مرحلة شديدة الحساسية، بعد إعلان بيروت إعلان السيطرة العملياتية الكاملة على جنوب الليطاني، وسط استمرار الضغط الإسرائيلي على لبنان والتحضير لتحركات تصعيدية مضادة. 

وذكر خبراء أن استكمال مهام الجيش يتطلب الانسحاب الإسرائيلي الفوري من المناطق المحتلة في الجنوب، للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية شمال الليطاني، فيما تضغط سيناريوهات التصعيد على المنطقة، بما ذلك الاجتياح الإسرائيلي البري.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للجمعية العربية للعلوم السياسية حسان الأشمر، أن "بيان الجيش جاء متقناً ودقيقاً ومتوازناً، حتى على مستوى المصطلحات المستخدمة والمعتمدة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأوضح الأشمر أن "البيان جاء ليحمّل إسرائيل المسؤولية الأساسية عن عدم تنفيذ ما تبقى من القرار 1701، باعتبار أن وجود نقاط محتلة أعاق التنفيذ في هذه المناطق والمناطق المحيطة بها".

وأضاف أن "الدولة اللبنانية، حكومة وجيشاً، قامت بواجباتها كاملة، في حين أن الجانب الإسرائيلي لم يقم بأي جهد على هذا المستوى".

وبالنسبة لاجتماع "الكابينت" الإسرائيلي، أشار الأشمر إلى أن "كل لقاء يعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو بعض المسؤولين الإسرائيليين، سواء في الخارج مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو غيره، أو أي لقاء يمكن أن يعقد على المستوى الداخلي الأمني أو الحكومي كاجتماع الكابينت، يتم تصويره دائماً على أن هدفه التصعيد في لبنان، لأن هذا بحد ذاته جزء من عملية التصعيد الموجهة ضد لبنان والمعتمدة منذ أشهر عديدة".

وبيّن أن "التهويل بأن هذا الاجتماع كان مقرراً لاتخاذ قرار بعملية ما في لبنان هو مبالغ فيه بشكل كبير، وأن الضربات الإسرائيلية مستمرة بوتيرتها المعهودة، والهدف من هذا العدوان المستمر هو الضغط للدفع باتجاه ذهاب الحكومة والجيش للبدء بالمرحلة الثانية ونزع السلاح من منطقة شمال الليطاني".

وأشار الأشمر إلى أن "تكثيف الضربات الإسرائيلية، ومنها الضربات الأخيرة في منطقة شمال الليطاني، يأتي بذريعة وجود منشآت وأعمال تجري هناك، لذلك تعتبر إسرائيل أن على الجيش اللبناني البدء في هذه المرحلة".
 
وأوضح أن "كل هذا التصعيد مرده رغبة إسرائيل في إجبار الحكومة اللبنانية على تنفيذ المرحلة الثانية ووضع مهل زمنية لها".

ورأى أن "ادعاءات تل أبيب بضرب مواقع لحركة حماس لم تكن واضحة، وإنما هي محاولة لتوجيه الأنظار نحو مشكلة كبرى عبر معلومات غير صحيحة للضغط أيضا باتجاه تنفيذ المرحلة الجديدة". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحاج يسأل: ما جدوى السلاح في شمال الليطاني؟
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:07:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوب الليطاني تحت سيطرة الجيش والعمل شمالَ الليطاني على "احتواء السلاح"
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:07:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: تكثيف الضربات الإسرائيلية ضد لبنان يتناقض مع اتفاق وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:07:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: قلقون إزاء تكثيف الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
10/01/2026 17:07:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الجيش اللبناني

دونالد ترامب

الأمين العام

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-01-10
Lebanon24
09:25 | 2026-01-10
Lebanon24
09:25 | 2026-01-10
Lebanon24
09:12 | 2026-01-10
Lebanon24
09:11 | 2026-01-10
Lebanon24
09:10 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24