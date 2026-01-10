ما هدف إسرائيل من تكثيف ضرباتها في شمال الليطاني؟

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ المشهد الميداني في دخل مرحلة شديدة الحساسية، بعد إعلان إعلان السيطرة العملياتية الكاملة على جنوب الليطاني، وسط استمرار الضغط على والتحضير لتحركات تصعيدية مضادة.



وذكر خبراء أن استكمال مهام الجيش يتطلب الانسحاب الإسرائيلي الفوري من المناطق المحتلة في الجنوب، للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية شمال الليطاني، فيما تضغط سيناريوهات التصعيد على المنطقة، بما ذلك الاجتياح الإسرائيلي البري.



وفي هذا السياق، أكد للجمعية العربية للعلوم السياسية حسان الأشمر، أن "بيان الجيش جاء متقناً ودقيقاً ومتوازناً، حتى على مستوى المصطلحات المستخدمة والمعتمدة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".



وأوضح الأشمر أن "البيان جاء ليحمّل المسؤولية الأساسية عن عدم تنفيذ ما تبقى من القرار 1701، باعتبار أن وجود نقاط محتلة أعاق التنفيذ في هذه المناطق والمناطق المحيطة بها".



وأضاف أن "الدولة ، حكومة وجيشاً، قامت بواجباتها كاملة، في حين أن الجانب الإسرائيلي لم يقم بأي جهد على هذا المستوى".



وبالنسبة لاجتماع "الكابينت" الإسرائيلي، أشار الأشمر إلى أن "كل لقاء يعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو بعض المسؤولين الإسرائيليين، سواء في الخارج مع الرئيس الأميركي أو غيره، أو أي لقاء يمكن أن يعقد على المستوى الداخلي الأمني أو الحكومي كاجتماع الكابينت، يتم تصويره دائماً على أن هدفه التصعيد في لبنان، لأن هذا بحد ذاته جزء من عملية التصعيد الموجهة ضد لبنان والمعتمدة منذ أشهر عديدة".



وبيّن أن "التهويل بأن هذا الاجتماع كان مقرراً لاتخاذ قرار بعملية ما في لبنان هو مبالغ فيه بشكل كبير، وأن الضربات مستمرة بوتيرتها المعهودة، والهدف من هذا العدوان المستمر هو الضغط للدفع باتجاه ذهاب الحكومة والجيش للبدء بالمرحلة الثانية ونزع السلاح من منطقة شمال الليطاني".



وأشار الأشمر إلى أن "تكثيف الضربات الإسرائيلية، ومنها الضربات الأخيرة في منطقة شمال الليطاني، يأتي بذريعة وجود منشآت وأعمال تجري هناك، لذلك تعتبر إسرائيل أن على البدء في هذه المرحلة".

وأوضح أن "كل هذا التصعيد مرده رغبة إسرائيل في إجبار الحكومة اللبنانية على تنفيذ المرحلة الثانية ووضع مهل زمنية لها".



ورأى أن "ادعاءات تل أبيب بضرب مواقع لحركة لم تكن واضحة، وإنما هي محاولة لتوجيه الأنظار نحو مشكلة كبرى عبر معلومات غير صحيحة للضغط أيضا باتجاه تنفيذ المرحلة الجديدة". (ارم نيوز)