وزيرة السياحة التقت وفداً من المجلس الوطني للإنماء السياحي

استقبلت وزيرة السياحة وفداً من للإنماء السياحي، برئاسة إيدي .



ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة لقاءات تشاورية لاحقة، تعكس أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص، لمناقشة أفضل الخطط الترويجية المقترحة للمواسم السياحية المختلفة في ، انطلاقاً من موسم الشتاء الحالي ورياضة التزلج التي انطلقت رسمياً، بهدف جذب أكبر عدد من السواح على مدار السنة.



كما استقبلت وفداً من مجلس إدارة المنتخب حديثاً برئاسة .



وتطرق اللقاء إلى متطلبات وواقع القطاع الفندقي والسياحي، وأكدت لحود على بذل كل الجهود وتقديم كل التسهيلات من الوزارة للوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة في القطاع السياحي.

