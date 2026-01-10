تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزيرة السياحة التقت وفداً من المجلس الوطني للإنماء السياحي

Lebanon 24
10-01-2026 | 06:26
Doc-P-1466510-639036484166186715.jpg
Doc-P-1466510-639036484166186715.jpg photos 0
استقبلت وزيرة السياحة لورا لحود وفداً من المجلس الوطني للإنماء السياحي، برئاسة إيدي بيطار.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة لقاءات تشاورية لاحقة، تعكس أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص، لمناقشة أفضل الخطط الترويجية المقترحة للمواسم السياحية المختلفة في لبنان، انطلاقاً من موسم الشتاء الحالي ورياضة التزلج التي انطلقت رسمياً، بهدف جذب أكبر عدد من السواح على مدار السنة.

كما استقبلت  لحود وفداً من مجلس إدارة نقابة أصحاب الفنادق المنتخب حديثاً برئاسة بيار الأشقر.

وتطرق اللقاء إلى متطلبات وواقع القطاع الفندقي والسياحي، وأكدت الوزيرة لحود على بذل كل الجهود وتقديم كل التسهيلات من الوزارة للوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة في القطاع السياحي.
