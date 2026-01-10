تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بستاني: وعود الـ24 ساعة كهرباء سقطت

Lebanon 24
10-01-2026 | 13:16
كتبت النائبة ندى بستاني عبر منصة "إكس" ردًا على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، معتبرة أن اضطراره للردّ عليها يؤكد أن كلامها "في مكانه"، ومشددة على أن الرأي العام قادر على تحديد "من هو سيّئ الذكر" في ملف الكهرباء.

وقالت بستاني إن جعجع وعد بتأمين كهرباء 24 ساعة خلال ستة أشهر، في حين وصلت التغذية اليوم إلى "صفر ساعة"، متهمةً إياه بالتنصّل من المسؤولية وإلقائها على الآخرين، ومؤكدة أن تولّي "القوات" وزارة الطاقة في مراحل سابقة لم يحقق أي تحسّن فعلي.

وأضافت أن كلفة دعم الكهرباء بين عامي 2000 و2021 بلغت 22.7 مليار دولار، وهو رقم أقرّته الحكومات المتعاقبة وصادق عليه مجلس النواب، معتبرة أن تحميل فريق واحد مسؤولية الأزمة يتجاهل الوقائع المالية والسياسية.

وأشارت إلى أن المطلوب لم يكن "معجزة"، بل خطة واضحة ومسارًا محددًا وإجابات تقنية عند المساءلة، وهو ما لم يتحقق، بحسب تعبيرها.

كما رأت أن تحميل محور "الممانعة" مسؤولية الملف يتناقض مع كونه ممثّلًا اليوم في الحكومة نفسها، في حين أن التيار الوطني الحر هو في موقع المعارضة، معتبرة أن ربط السلاح بملف الكهرباء "تهرّب من تحمّل المسؤولية".

وختمت بستاني بالتأكيد أن النتيجة الوحيدة التي تتحسّن اليوم هي ساعات تغذية المولّدات الخاصة، التي تُعدّ الأغلى عالميًا، ما يزيد الأعباء على المواطنين ويعزّز اقتصاد الـ"كاش".
