Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ملف السوق الحرة في المطار على الطاولة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-01-2026 | 01:30
أكّد مصدر يُعنى بالشؤون البلدية أنّ بلدية الشويفات تشهد نقاشًا واسعًا في كل جلسة تعقدها، على خلفية ملف تكليف المنطقة الحرّة في مطار بيروت الدولي.

وفي التفاصيل، أشار المصدر إلى وجود شبه إجماع وقناعة كاملة لدى أعضاء المجلس البلدي بضرورة رفع قيمة التكليف المفروض على المنطقة الحرّة واحتسابه وفق سعر صرف الدولار الحالي، بدلًا من اعتماده على سعر 15,000 ليرة كما هو معمول به اليوم.

وأوضح أنّ هذا التوجّه يأتي، أولًا، تحقيقًا لمبدأ المساواة بينها وبين سائر المؤسسات التجارية والصناعية في المدينة، وحتى الوحدات السكنية، وثانيًا، حرصًا على المال العام وحفاظًا على إيرادات الصندوق البلدي لمدينة الشويفات.

وأضاف المصدر أنّ ضغوطًا سياسية تُمارَس للإبقاء على الوضع القائم من دون أي تعديل، على الرغم من أنّ المنطقة الحرّة في المطار تحقق أرباحًا سنوية تُقدَّر بملايين الدولارات.

وختم المصدر بالتأكيد أنّ المجلس البلدي سيتخذ قراره القانوني في نهاية المطاف، ولن يتأثر بأي ضغوط.
المصدر: خاص لبنان24
