ملف السوق الحرة في المطار على الطاولة

أكّد مصدر يُعنى بالشؤون البلدية أنّ بلدية تشهد نقاشًا واسعًا في كل جلسة تعقدها، على خلفية ملف تكليف المنطقة الحرّة في .



وفي التفاصيل، أشار المصدر إلى وجود شبه إجماع وقناعة كاملة لدى بضرورة رفع قيمة التكليف المفروض على المنطقة الحرّة واحتسابه وفق سعر صرف الدولار الحالي، بدلًا من اعتماده على سعر 15,000 ليرة كما هو معمول به اليوم.



وأوضح أنّ هذا التوجّه يأتي، أولًا، تحقيقًا لمبدأ المساواة بينها وبين سائر المؤسسات التجارية والصناعية في المدينة، وحتى الوحدات السكنية، وثانيًا، حرصًا على المال العام وحفاظًا على إيرادات الصندوق البلدي لمدينة الشويفات.



وأضاف المصدر أنّ ضغوطًا سياسية تُمارَس للإبقاء على الوضع القائم من دون أي تعديل، على الرغم من أنّ المنطقة الحرّة في تحقق أرباحًا سنوية تُقدَّر بملايين الدولارات.



وختم المصدر بالتأكيد أنّ سيتخذ قراره القانوني في نهاية المطاف، ولن يتأثر بأي ضغوط.

