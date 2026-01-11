قبلان: الفساد حوّل الدولة إلى هيكل فارغ والقطاع العام يُدمَّر عمداً

وجّه المفتي رسالة مباشرة إلى ، محمّلًا الدولة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القطاع العام وحقوق الموظفين، ومؤكدًا أن الدولة، بمؤسساتها وخدماتها، هي الضامن الوحيد لكرامة العاملين فيها، وفي مقدّمهم المتعاقدون والمساعدون القضائيون الذين تُركوا لمصيرهم في قلب الانهيار.



وقال قبلان إن الأزمة التي تضرب ليست تقنية ولا مالية فقط، بل نتاج غياب الإرادة السياسية، حيث تحوّل الفساد المالي والسياسي إلى منظومة حاكمة داخل دولة عاجزة، تُدار فيها الامتيازات على أساس الولاءات والمحاصصات، فيما تُهمل الوظيفة العامة وتُفرَّغ الإدارات من قدرتها على العمل.



وأشار إلى أن ما يُسمّى بالإصلاح الهيكلي والوظيفي بات في "موت سريري"، بعدما ابتلعته شبكات المصالح وتقاسم النفوذ، معتبرًا أن العدالة والدولة وجهان لعملة واحدة، وأن حماية الفساد بالسياسة دمّر أي أمل ببناء إدارة عامة سليمة.



وحذّر من أن تعطيل فتح الباب أمام وشلّ مؤسساتها، مؤكدًا أنه لا دولة من دون قضاء مستقل وقطاع عام فاعل يخضع للرقابة والنزاهة، ولا إصلاح من دون إرادة سياسية حقيقية، وهي الإرادة الغائبة اليوم خلف شعارات فارغة أُفرغت من مضمونها.



وختم قبلان بالتأكيد أن يعيش كارثة سياسية عنوانها تدوير الفساد وتقاسم المصالح، معلنًا دعمه الكامل لتحركات والمساعدين القضائيين، ومشدّدًا على أن إنقاذ القطاع العام بات أولوية وطنية في وجه نظام يلتهم الدولة ويهدد قدرة الناس على الصمود.

