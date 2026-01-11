تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قبلان: الفساد حوّل الدولة إلى هيكل فارغ والقطاع العام يُدمَّر عمداً

Lebanon 24
11-01-2026 | 04:32
A-
A+
Doc-P-1466827-639037279255841760.jpg
Doc-P-1466827-639037279255841760.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة مباشرة إلى السلطة التنفيذية، محمّلًا الدولة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القطاع العام وحقوق الموظفين، ومؤكدًا أن الدولة، بمؤسساتها وخدماتها، هي الضامن الوحيد لكرامة العاملين فيها، وفي مقدّمهم المتعاقدون والمساعدون القضائيون الذين تُركوا لمصيرهم في قلب الانهيار.

وقال قبلان إن الأزمة التي تضرب الإدارة العامة ليست تقنية ولا مالية فقط، بل نتاج غياب الإرادة السياسية، حيث تحوّل الفساد المالي والسياسي إلى منظومة حاكمة داخل دولة عاجزة، تُدار فيها الامتيازات على أساس الولاءات والمحاصصات، فيما تُهمل الوظيفة العامة وتُفرَّغ الإدارات من قدرتها على العمل.

وأشار إلى أن ما يُسمّى بالإصلاح الهيكلي والوظيفي بات في "موت سريري"، بعدما ابتلعته شبكات المصالح وتقاسم النفوذ، معتبرًا أن العدالة والدولة وجهان لعملة واحدة، وأن حماية الفساد بالسياسة دمّر أي أمل ببناء إدارة عامة سليمة.

وحذّر من أن تعطيل القضاء فتح الباب أمام نهب الدولة وشلّ مؤسساتها، مؤكدًا أنه لا دولة من دون قضاء مستقل وقطاع عام فاعل يخضع للرقابة والنزاهة، ولا إصلاح من دون إرادة سياسية حقيقية، وهي الإرادة الغائبة اليوم خلف شعارات فارغة أُفرغت من مضمونها.

وختم قبلان بالتأكيد أن لبنان يعيش كارثة سياسية عنوانها تدوير الفساد وتقاسم المصالح، معلنًا دعمه الكامل لتحركات رابطة الموظفين والمساعدين القضائيين، ومشدّدًا على أن إنقاذ القطاع العام بات أولوية وطنية في وجه نظام يلتهم الدولة ويهدد قدرة الناس على الصمود.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفتي قبلان: الدولة مطالبة بأن تكون بحجم الضامن الوطني لا الإدانات الفارغة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون اطّلع من المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس على عمل أمن الدولة في مكافحة الفساد ومنع الرشاوى في الإدارات والمؤسسات العامة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون عرض الأوضاع الأمنية وعمل المديرية العامة لأمن الدولة مع المدير العام اللواء ادغار لاوندس لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد في الادارات والمؤسسات العامة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن عمدة موسكو: وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيّرة كانت تحلق باتجاه العاصمة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان

الممتاز الشيخ أحمد قبلان

السلطة التنفيذية

الجعفري الممتاز

الإدارة العامة

رابطة الموظفين

أحمد قبلان

نهب الدولة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:57 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:11 | 2026-01-11
Lebanon24
08:05 | 2026-01-11
Lebanon24
07:30 | 2026-01-11
Lebanon24
07:23 | 2026-01-11
Lebanon24
07:21 | 2026-01-11
Lebanon24
07:20 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24