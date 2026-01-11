خلال نصف ساعة... أكثر من 25 غارة إسرائيلية تستهدف الجنوب والبقاع وتعليق لأدرعي (صور وفيديو)

شنّ الطيران الإسرائيلي المسيّر أكثر من 25 غارة على البقاع وجنوب لبنان خلال نصف ساعة. واستهدفت سلسلة الغارات بلدتي وادي برغز والمحمودية، كما طالت غارات جديدة مرتفعات الريحان،ومنطقة البريج اطراف بلدة بصليا،، ومرتفعات الجبور، وبلدة القطراني، ووادي شبيل في البقاع الغربي. من جانبه، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس":"الجيش الاسرائيلي هاجم فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان". تابع: "أغار الجيش الاسرائيلي قبل قليل على فتحات انفاق استخدمت لتخزين وسائل قتالية داخل عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان". أضاف: "خلال الأشهر الماضية تم رصد أنشطة لحزب الله داخل هذه المواقع بما يشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل". وحلّق الطيران المسير الاسرائيلي بشكل كثيف على منخفض في اجواء الساحل الممتد من راس العين القليلة جنوبا سواحل صور القاسمية شمالا . ويسجل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على مستوى متوسط في اجواء صيدا وشرقها كما على علو منخفض فوق البقاع. غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب pic.twitter.com/6YLwsPPro4 — Lebanon 24 (@Lebanon24) January 11, 2026 غارات اسرائيلية استهدفت وادي برغز والمحمودية جنوب لبنان pic.twitter.com/owrjy3CC7Z — Lebanon 24 (@Lebanon24) January 11, 2026