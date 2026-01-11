تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خلال نصف ساعة... أكثر من 25 غارة إسرائيلية تستهدف الجنوب والبقاع وتعليق لأدرعي (صور وفيديو)

Lebanon 24
11-01-2026 | 07:21
A-
A+


Doc-P-1466899-639037384908631065.png
Doc-P-1466899-639037384908631065.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شنّ الطيران الإسرائيلي المسيّر أكثر من 25 غارة على البقاع وجنوب لبنان خلال نصف ساعة.

واستهدفت سلسلة الغارات بلدتي وادي برغز والمحمودية، كما طالت غارات جديدة مرتفعات الريحان،ومنطقة البريج اطراف بلدة بصليا،، ومرتفعات الجبور، وبلدة القطراني، ووادي شبيل في البقاع الغربي

من جانبه، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس":"الجيش الاسرائيلي هاجم فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان". 

تابع: "أغار الجيش الاسرائيلي قبل قليل على فتحات انفاق استخدمت لتخزين وسائل قتالية داخل عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان". 

أضاف: "خلال الأشهر الماضية تم رصد أنشطة لحزب الله داخل هذه المواقع بما يشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". 

ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل". 

وحلّق الطيران المسير الاسرائيلي بشكل كثيف على منخفض في اجواء الساحل الممتد من راس العين القليلة جنوبا سواحل صور القاسمية شمالا .

ويسجل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على مستوى متوسط في اجواء صيدا وشرقها كما على علو منخفض فوق البقاع.

غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب pic.twitter.com/6YLwsPPro4











غارات اسرائيلية استهدفت وادي برغز والمحمودية جنوب لبنان pic.twitter.com/owrjy3CC7Z














Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكثر من ٢٥ غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... غارات إسرائيليّة استهدفت الجنوب والبقاع الغربيّ
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: غارات إسرائيلية تستهدف البقاع والجنوب
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. موجة غارات إسرائيلية من الجنوب إلى البقاع
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

الريحان

الغارات

البقاع

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-01-11
Lebanon24
11:32 | 2026-01-11
Lebanon24
11:00 | 2026-01-11
Lebanon24
10:55 | 2026-01-11
Lebanon24
10:47 | 2026-01-11
Lebanon24
10:41 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24