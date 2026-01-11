خلال نصف ساعة... أكثر من 25 غارة إسرائيلية تستهدف الجنوب والبقاع وتعليق لأدرعي (صور وفيديو)

شنّ الطيران المسيّر أكثر من 25 غارة على وجنوب خلال نصف ساعة.

واستهدفت سلسلة بلدتي وادي برغز والمحمودية، كما طالت غارات جديدة مرتفعات ،ومنطقة البريج اطراف بلدة بصليا،، ومرتفعات الجبور، وبلدة القطراني، ووادي شبيل في البقاع .

من جانبه، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس":"الجيش الاسرائيلي هاجم فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان".



تابع: "أغار الجيش الاسرائيلي قبل قليل على فتحات انفاق استخدمت لتخزين وسائل قتالية داخل عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان".



أضاف: "خلال الأشهر الماضية تم رصد أنشطة لحزب الله داخل هذه المواقع بما يشكل خرقًا للتفاهمات بين ولبنان".



ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".



وحلّق الطيران المسير الاسرائيلي بشكل كثيف على منخفض في اجواء الساحل الممتد من راس القليلة جنوبا سواحل صور القاسمية شمالا .



ويسجل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على مستوى متوسط في اجواء وشرقها كما على علو منخفض فوق البقاع.





غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب

— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 11, 2026























غارات اسرائيلية استهدفت وادي برغز والمحمودية