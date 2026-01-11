بعد 3 ايام.. فرع المعلومات يكشف مصير عبد الغني الصندقلي

تمكّن ، بعد ثلاثة أيام من التحقيق، من كشف مصير المواطن الصندقلي الذي كان قد فُقد يوم الأربعاء الماضي. وقد تبيّن أنه قُتل ورُميت جثته في منطقة غرب عاليه، بحسب ما افادت مندوبة " ".وبحسب التحقيقات، فإن المخطّط للجريمة هو ابن شقيقة المغدور بدافع مادي، فيما نُفّذت الجريمة بعد استدراجه إلى مستودع في حيث قُتل على يد زوج ابنة أخته وشخص سوري، في محاولة لإخفاء الجريمة على خلفية السرقة.