تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد 3 ايام.. فرع المعلومات يكشف مصير عبد الغني الصندقلي

Lebanon 24
11-01-2026 | 12:55
A-
A+
Doc-P-1467035-639037581901669781.jpg
Doc-P-1467035-639037581901669781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تمكّن فرع المعلومات، بعد ثلاثة أيام من التحقيق، من كشف مصير المواطن عبد الغني الصندقلي الذي كان قد فُقد يوم الأربعاء الماضي. وقد تبيّن أنه قُتل ورُميت جثته في منطقة غرب عاليه، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

وبحسب التحقيقات، فإن المخطّط للجريمة هو ابن شقيقة المغدور بدافع مادي، فيما نُفّذت الجريمة بعد استدراجه إلى مستودع في بشامون حيث قُتل على يد زوج ابنة أخته وشخص سوري، في محاولة لإخفاء الجريمة على خلفية السرقة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد غياب 3 سنوات… فادية عبد الغني تعود في رمضان
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ليبيا تعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة رئيس الأركان محمد الحداد
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: فرع مكافحة المخدرات في البادية قبض على "م.ر" بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بتورّطه في تهريب المواد المخدرة إلى الأردن عبر بالونات مهيأة للتهريب جواً
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
احتُجزوا لثلاثة أيام… ما مصير الصيادين اللبنانيين الذين خرقوا الحدود البحرية مع سوريا؟
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24

فرع المعلومات

عبد الغني

لبنان 24

بشامون

لبنان

الصن

ما ن

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-01-11
Lebanon24
16:24 | 2026-01-11
Lebanon24
15:15 | 2026-01-11
Lebanon24
15:05 | 2026-01-11
Lebanon24
13:40 | 2026-01-11
Lebanon24
13:36 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24