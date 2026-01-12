تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

التصعيد في العمق اللبناني ممكن والضربات بهدف الردع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-01-2026 | 01:15
تسود في الأوساط السياسية والأمنية في لبنان مخاوف جدية من احتمال إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية محدودة ذات طابع دعائي في العمق اللبناني، سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في منطقة البقاع.
وبحسب اوساط متابعة، فإن هذا السيناريو يندرج في إطار سياسة الضغوط القصوى التي تعتمدها تل أبيب بالتوازي مع المسار التفاوضي القائم، في محاولة لرفع سقف التهديد والضغط النفسي.
وتشير المصادر إلى أن الهدف من خطوة كهذه سيكون توجيه رسائل سياسية مباشرة، ودفع المفاوض اللبناني إلى تقديم تنازلات إضافية تحت وقع التصعيد الميداني المحسوب.
كذلك تشير معطيات سياسية وأمنية إلى أن مسار التصعيد القائم في لبنان خلال المرحلة الحالية قد يكون مرتبطًا بشكل مباشر بالتوتر المتصاعد ضد إيران.
ووفق المصادر، تسعى إسرائيل من خلال هذا التصعيد إلى توجيه رسائل قوة واضحة في اتجاه حزب الله، بهدف ردعه ومنعه من الانخراط أو الدخول في أي مواجهة عسكرية إلى جانب إيران في حال اندلاع حرب إقليمية واسعة.
وتلفت المصادر إلى أن طبيعة الضربات وحدودها المدروسة تعكس رغبة إسرائيل في إبقاء الضغط مرتفعًا من دون الذهاب إلى حرب شاملة، مع التركيز على التأثير السياسي والعسكري في آن واحد.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هيئة الأركان الأوكرانية: وجهنا ضربات دقيقية لمواقع عدة في العمق الروسي
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: برنامج الردع النووي هدفه مواجهة التهديدات الأمنية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني: لدعم حركة الاتصالات التي تقودها الدولة اللبنانية بهدف لجم التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"حدائق خلفية" و"مطارات بديلة"… هكذا تستعد إسرائيل لضربة في العمق الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24

