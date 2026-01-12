ضو: سلاح حزب الله عبء على بيئته ولبنان.. والمطلوب مهل زمنية لحصر السلاح

كتب النائب على منصة "إكس": "قالها الرئيس بالأمس كما هي: سلاح عبئًا على بيئته وعلى ككل. لذلك، اليوم قبل ، المطلوب وضع مهل زمنية واضحة لحصر السلاح على كامل الأراضي ، والبدء بحصره بين والنهر الأوّلي لكي نتخلّص من هذا العبء".

