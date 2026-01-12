تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لبنان في قلب العاصفة.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

Lebanon 24
12-01-2026 | 03:06
يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط   تدريجياً  بمنخفض جوّي عالي الفعالية مصدره شمال البحر الأسود ويكون مصحوباً بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي إلى إنخفاض ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة، عواصف رعدية، رياح شديدة، وثلوج تلامس ال ١٠٠٠ متر مساء يوم الثلاثاء ويستمر حتى صباح يوم الأربعاء حيث ينحسر تدريجيًا مخلفًا موجة من الصقيع وتشكل الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية.    

ويكون الجو اليوم غائما جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة،يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها اعتباراً من الظهر مع حدوث عواصف رعدية، تساقط لحبات البرد وتشكل السيول عل الطرقات ، تنشط الرياح وتشتّد أحيانًا لحدود ال ٩٠ كم/س مساءً في المناطق الشمالية فيرتفع معها موج البحر لحدود ال ٥ أمتار ، كما تتساقط الثلوج إعتبارًا من ارتفاع ١٧٠٠ خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً مع تدني درجات الحرارة فتلامس ارتفاع ١٣٠٠ متر.
الثلاثاء:  
غائم مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٧٠ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحرلحدود ٣ أمتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وتلامس ال ١٠٠٠ متر ليلاً شمال البلاد. تخف حدة الامطار والثلوج ليل الثلاثاء / الاربعاء.
الأربعاء:  
غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق ، تنحسر الامطار خلال النهار، نحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع ١١٠٠ متر.
الخميس:  
غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع ١٢٠٠ متر.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24