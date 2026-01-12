الحاج: المنطقة تدخل مرحلة تحولات كبرى ولبنان مطالب بحماية استقراره

اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أن المنطقة تدخل مرحلة تحوّلات كبرى تقودها ، سيكون لها انعكاسات واضحة في الأسابيع المقبلة، مشددًا على أن أولوية في هذا السياق يجب أن تكون حماية الاستقرار الأمني والسياسي عبر ترسيخ قيام الدولة الفعلية.



وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، قال الحاج إن الاستراتيجية الأميركية باتت واضحة بعد إعلان أهدافها في ودول أخرى، مشيرًا إلى ما جرى في كمثال على هذا التوجّه.



وعن قانون المالية، أوضح أن المقاربة الصحيحة يجب أن تبدأ بتحديد أرقام الخسائر وتوزيع المسؤوليات بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، مؤكداً أن معارضة "الجمهورية القوية" للمشروع الحالي تهدف إلى تصحيحه لا عرقلته، من أجل إصدار قانون يعيد الثقة ويحرّك الاقتصاد ويؤمّن المحاسبة.



وشدد الحاج على أن الودائع تُعد ملكية خاصة يحميها ، معلنًا أن الكتلة كلّفت التواصل مع ووزارة المال لمتابعة هذا الملف.

