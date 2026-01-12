تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الحاج: المنطقة تدخل مرحلة تحولات كبرى ولبنان مطالب بحماية استقراره

Lebanon 24
12-01-2026 | 03:29
اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أن المنطقة تدخل مرحلة تحوّلات كبرى تقودها الولايات المتحدة، سيكون لها انعكاسات واضحة في الأسابيع المقبلة، مشددًا على أن أولوية لبنان في هذا السياق يجب أن تكون حماية الاستقرار الأمني والسياسي عبر ترسيخ قيام الدولة الفعلية.

وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، قال الحاج إن الاستراتيجية الأميركية باتت واضحة بعد إعلان وزارة الخارجية أهدافها في الشرق الأوسط ودول أخرى، مشيرًا إلى ما جرى في فنزويلا كمثال على هذا التوجّه.

وعن قانون الفجوة المالية، أوضح أن المقاربة الصحيحة يجب أن تبدأ بتحديد أرقام الخسائر وتوزيع المسؤوليات بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، مؤكداً أن معارضة "الجمهورية القوية" للمشروع الحالي تهدف إلى تصحيحه لا عرقلته، من أجل إصدار قانون يعيد الثقة ويحرّك الاقتصاد ويؤمّن المحاسبة.

وشدد الحاج على أن الودائع تُعد ملكية خاصة يحميها الدستور، معلنًا أن الكتلة كلّفت النائب جورج عدوان التواصل مع مصرف لبنان ووزارة المال لمتابعة هذا الملف.
لبنان يدخل مرحلة "التفاوض المدني" مع إسرائيل: خطوة تقنية أم تحوّل استراتيجي؟
الحاج: ما نراه في الأفق يعطي اللبنانيين جرعة طمأنينة ولبنان يستعيد حضوره
مطالب لبنان بعد إنجاز الجيش مرحلة جنوبي الليطاني
ايران تنفي تدخلها في لبنان و3 مطالب رفعها بري إلى طهران
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24