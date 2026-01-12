روابط القطاع العام: الإضراب والاعتصامات تبدأ غدًا

رأى "تجمّع روابط القطاع العام" أنّ عامًا مرّ على عمر الحكومة من دون أي تحسّن في الرواتب والمعاشات، فيما بقيت الوعود الرسمية، ولا سيما وعد رئيس الحكومة بمضاعفة الرواتب والمعاشات وصولًا إلى 50% من قيمتها قبل الانهيار، من دون تنفيذ، ما فاقم الأعباء المعيشية على العاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتعاقدين.



وفي بيان له، أشار التجمّع إلى أنّ هذا الواقع دفع روابط الموظفين والأساتذة والمعلّمين والمساعدين القضائيين والمتعاقدين إلى الدعوة، "مكرهة"، للتوقّف عن العمل بدءًا من يوم غد، إلى جانب تنظيم اعتصامات وتحركات تتزامن مع مناقشة الموازنة العامة.



وأعلن التجمّع دعمه الكامل لهذه المطالب والتحركات، داعيًا العاملين في القطاع العام والمتقاعدين إلى المشاركة الكثيفة، ولا سيما في الاعتصام الذي دعت إليه روابط الأساتذة والمعلّمين أمام يوم الأربعاء 21 الحالي، إضافة إلى التحركات اللاحقة.



وفي الوقت نفسه، أكد "تجمّع روابط القطاع العام" ثقته بموقف رئيس الجمهورية الذي أبداه خلال لقائه وفد التجمّع أخيرًا، معوّلًا على ترجمته بإصدار قوانين ومراسيم تعيد الحقوق إلى أصحابها، داعيًا إلى مواصلة النضال بكافة الأشكال دفاعًا عن الحق بحياة كريمة.

