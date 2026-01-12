تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة المعلّمين: أموال الصناديق حقوق دستورية لا يجوز المساس بها

Lebanon 24
12-01-2026 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1467304-639038134572977712.jpg
Doc-P-1467304-639038134572977712.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت نقابة المعلّمين الكتاب الذي وجّهته إلى مجلس النواب، مطالبةً بتعديل مشروع قانون الفجوة المالية ليشمل أموال النقابات وصناديقها، ولا سيّما صناديق المعلّمين.

وأكدت النقابة أنّ الانهيار المالي ألحق خسائر فادحة بصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية، تجاوزت 800 مليون دولار من أموال كانت مودعة قبل عام 2019، إضافة إلى خسائر صندوق التعاضد التي تُقدّر بنحو 4 ملايين دولار، في وقت يتقاضى فيه آلاف المعلّمين المتقاعدين رواتب لا تتجاوز عشرات الدولارات شهريًا.

وشددت على أن هذه الصناديق ليست مؤسسات استثمارية، بل أُنشئت لضمان التقاعد وكرامة الشيخوخة للمعلّمين الذين خدموا القطاع التربوي لعقود، معتبرة أن استبعادها من مشروع القانون يشكّل ظلمًا فادحًا ومخالفة لمبادئ العدالة الاجتماعية.

ولفتت إلى أن أموال هذه الصناديق تُعدّ حقوقًا مكتسبة محميّة بالدستور، ولا يجوز التعامل معها كودائع تجارية أو تحميلها كلفة الانهيار المالي.

ودعت النقابة اللجان النيابية والكتل والنواب إلى تعديل القانون قبل إقراره، بما يضمن استعادة أموال الصناديق التعليمية والنقابية وفق قيمتها الفعلية، حمايةً لحقوق المعلّمين ودورهم التربوي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: أموال النقابات وصناديق التعاضد حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب مهندسي بيروت: المساس بأموال النقابات اعتداء خطير وخط أحمر
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحامين: الانتخابات استحقاق دستوري لا يحتمل التأجيل
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المعلّمين تستغرب تغييبها عن لقاء بكركي التربوي: دورنا أساسي
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة التعليمية

هيئة التعليم

الدستور

التربوي

الفجوة

ستوري

توريت

الصن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-01-12
Lebanon24
07:25 | 2026-01-12
Lebanon24
07:16 | 2026-01-12
Lebanon24
07:14 | 2026-01-12
Lebanon24
07:13 | 2026-01-12
Lebanon24
07:13 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24