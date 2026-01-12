تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سفارة كوريا تختتم برنامج تدريب متقدم لرياضيي التايكواندو اللبنانيين

Lebanon 24
12-01-2026 | 04:34
أعلنت سفارة كوريا اختتام برنامج التدريب المتقدم لرياضيي التايكواندو في كوريا بنجاح، وهو برنامج استمر أربعة أيام وشارك فيه نخبة من طلاب ولاعبي التايكواندو اللبنانيين المتميزين.

وأوضحت السفارة في بيان أن البرنامج نُفِّذ بالتعاون مع وحدة دونغميونغ التابعة للقوات المسلحة الكورية، والمقر العالمي للتايكواندو "كوكيوون"، واتحاد التايكواندو للمدارس المتوسطة والثانوية في كوريا، ومدرسة بونغسينغ، ومعهد أبحاث التايكواندو القتالي التابع لوزارة الدفاع الوطني، إضافة إلى الاتحاد اللبناني للتايكواندو.
 
وقد أتاح التدريب للمشاركين فرصة التمرّن على أعلى المستويات الدولية، من خلال برنامج مكثف ركّز على الجوانب التقنية والإعداد البدني واستراتيجيات المنافسة بإشراف مدربين وخبراء بارزين.

وأكدت السفارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الدبلوماسية الرياضية وتوطيد الروابط الثقافية بين الشعبين الكوري واللبناني، مشيرة إلى حرص كوريا على مشاركة خبراتها في تطوير رياضة التايكواندو عالميًا.

من جهته، وعد السفير الكوري غيوسوك جون بالعمل على تنظيم المزيد من معسكرات التدريب في المستقبل وتوفير فرص إضافية للرياضيين اللبنانيين.

وختمت السفارة بتهنئة المشاركين على إتمامهم البرنامج بنجاح، معربة عن ثقتها بأن الخبرات المكتسبة ستنعكس إيجابًا على مسيرتهم الرياضية وعلى تطوير التايكواندو في لبنان.
