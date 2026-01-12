القصة الكاملة للمبنى الذي استُهدِفَ في كفرحتى.. ماذا حصل فعلاً؟



تتداول في بلدة كفرحَتّا في الجنوب منذ أيام روايات متضاربة عن المبنى الذي استهدفه ، وسط اتهامات بوجود نشاط عسكري داخله. لكن الوقائع الميدانية تكشف صورة مختلفة تمامًا عمّا تم ترويجه.



بحسب المعلومات، فإن الاستهداف الأول الذي وقع قبل نحو أسبوعين جاء بعد رصد فتحة داخل أحد المباني اعتقد الجانب أنها قد تكون ممرًا لتخزين أو نقل أسلحة. هذا الاشتباه دفع إلى تنفيذ ضربة أولى، على قاعدة أن المكان يُستخدم لأغراض عسكرية.



لاحقًا، قبل أربعة إلى خمسة أيام، أقدم أحد الأشخاص على محاولة حفر داخل الموقع نفسه، ما أعاد الشبهات ، خاصة أن صاحب الشقة في المبنى الأول يملك أيضًا شقة في المبنى الأخير من المجمع السكني الذي طالته ، ما عزز فرضية وجود امتداد أو نفق تحت الأرض يربط بين الأبنية.



لكن، وبحسب ما أفاد مصدر امني " " فإن الجيش نفّذ عمليات تفتيش دقيقة شملت كامل الأبنية المشبوهة، ولم يعثر على أي أسلحة أو أنفاق أو تجهيزات عسكرية.



وحتى بعد الاستهداف الأخير أمس، عادت الفرق المختصة إلى المكان وأجرت مسحًا جديدًا، ليتبيّن مرة أخرى أن المباني المستهدفة مدنية بالكامل ولا تحتوي على أي نشاط عسكري أو بنى تحتية قتالية.



وبذلك، تشير المعطيات الميدانية إلى أن الضربة الإسرائيلية استندت إلى شبهات غير مثبتة، وأن المجمع السكني الذي استُهدف لا يحمل أي طابع عسكري، في وقت لا تزال فيه العائلات المتضررة تدفع ثمن الاشتباه والخطأ في التقدير.

