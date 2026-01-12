الرئيس عون لأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات: كونوا جاهزين لإجراء الاستحقاق في موعده

شدّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة بقاء مركزًا رائدًا للتعليم العالي، خلال استقباله الرئيس الجديد لجامعة القديس يوسف الأب بويديك اليسوعي، ومدير مدرسة سيدة الجمهور الأب ماريك شيسليك، في حضور والمغتربين يوسف رجي.

وفي سياق آخر، قال لرئيس وأعضاء النيابية، بعد أدائهم قسم اليمين: "مارسوا صلاحياتكم وفق القانون، ولا تخضعوا لأي ضغوط من أي جهة أتت، وكونوا جاهزين لإجراء الانتخابات في موعدها، لأن أنظار العالم ستكون شاخصة إلينا للتأكّد من أنّ العملية ستتمّ بحرية ونزاهة وشفافية وديموقراطية".