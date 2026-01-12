تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

الرئيس عون لأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات: كونوا جاهزين لإجراء الاستحقاق في موعده

Lebanon 24
12-01-2026 | 05:22
Doc-P-1467326-639038175459163049.jpg
Doc-P-1467326-639038175459163049.jpg photos 0
شدّد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون على ضرورة بقاء لبنان مركزًا رائدًا للتعليم العالي، خلال استقباله الرئيس الجديد لجامعة القديس يوسف الأب فرنسوا بويديك اليسوعي، ومدير مدرسة سيدة الجمهور الأب ماريك شيسليك، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.
 
 
وفي سياق آخر، قال الرئيس عون لرئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، بعد أدائهم قسم اليمين: "مارسوا صلاحياتكم وفق القانون، ولا تخضعوا لأي ضغوط من أي جهة أتت، وكونوا جاهزين لإجراء الانتخابات في موعدها، لأن أنظار العالم ستكون شاخصة إلينا للتأكّد من أنّ العملية الانتخابية ستتمّ بحرية ونزاهة وشفافية وديموقراطية".
 
 
Image
