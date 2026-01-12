تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"المركز اللبناني للتنمية والتطوير" أصدر تقريره الاستراتيجي لعام 2025
Lebanon 24
12-01-2026
|
07:10
أطلق "
المركز اللبناني
للتنمية والتطوير" تقريره الاستراتيجي لعام 2025 تحت عنوان "قراءة شاملة في المتغيرات
اللبنانية
والخارجية ومسارات
المستقبل
"، والذي أعده النائب الدكتور
عماد الحوت
.
ويقدم التقرير تحليلاً معمقاً للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه
لبنان
، مع تقييم أثر المتغيرات الإقليمية والدولية على حاضر البلاد ومستقبلها.
ويهدف التقرير إلى تحديد المسارات المحتملة للمشهد اللبناني، بناءً على قراءة للتطورات الإقليمية والدولية، وتقديم توصيات عملية لتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار الوطني.
(الوكالة الوطنية للاعلام)
