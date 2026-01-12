"المركز اللبناني للتنمية والتطوير" أصدر تقريره الاستراتيجي لعام 2025

أطلق " للتنمية والتطوير" تقريره الاستراتيجي لعام 2025 تحت عنوان "قراءة شاملة في المتغيرات والخارجية ومسارات "، والذي أعده النائب الدكتور .



ويقدم التقرير تحليلاً معمقاً للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه ، مع تقييم أثر المتغيرات الإقليمية والدولية على حاضر البلاد ومستقبلها.



ويهدف التقرير إلى تحديد المسارات المحتملة للمشهد اللبناني، بناءً على قراءة للتطورات الإقليمية والدولية، وتقديم توصيات عملية لتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار الوطني.

(الوكالة الوطنية للاعلام)