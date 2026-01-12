توقيف سوريّ في البقاع... اعتدى على تلميذ وطعنه بسكين

علم " "، أنّ مفرزة إستقصاء أوقفت السوريّ ع.م، بعدما اعتدى على أحد التلاميذ وطعنه بسكين، في محيط ثانوية سعدنايل.

وضُبِطَ السكين المستخدم في عملية الاعتداء، وأُحيل الموقوف إلى فصيلة درك لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.