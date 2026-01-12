تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ملفّ العمل البلدي في حزب الله يدين الاعتداء الإسرائيلي على عضو بلدية بنت جبيل ويطالب بتضامن دولي لحماية البلديات

Lebanon 24
12-01-2026 | 08:42
 دان ملفّ العمل البلدي في" حزب الله"في بيان" بأقصى عبارات الشّجب والاستنكار الإعتداء الإسرائيلي الغادر والجبان الذي استهدف عضو المجلس البلدي في بنت جبيل "الشهيد محمد عادل الصّغير"، في جريمةٍ موصوفة تندرج ضمن سياسةٍ مُمنهجة تهدف إلى ضرب ركائز العمل البلدي، وزعزعة مسار التعافي والنهوض بعد الحرب، وشلّ الجهود المبذولة لخدمة المواطنين".


واشار الى  إنّ "هذا الاعتداء الإجرامي، إلى جانب الإعتداءات المتكرّرة التي طالت وتطال بلديات جنوب لبنان وموظّفيها، يُشكّل امتدادًا لسلسلة طويلة من الجرائم والاعتداءات الوحشية التي استهدفت المؤسّسات البلدية في لبنان عمومًا وفي الجنوب خصوصًا، في محاولةٍ فاشلة لكسر إرادة الصمود وضرب الاستقرار المجتمعي، ما يسلّط الضوء على حجم المخاطر الجسيمة التي تواجهها السلطات المحلية، ويُحتّم أوسع أشكال التضامن والتكاتف من أجل مواجهتها".

 
واكد "رفضه القاطع والمُطلق لهذه التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، التي تكشف مجددًا عن الوجه الإجرامي والهمجي للعدو"،معربا عن" تضامنهِ الكامل والعميق مع بلدية بنت جبيل وأهلها الصامدين"، متقدما" بأحرّ التعازي من عائلة "الشهيد محمد الصّغير"، راجين المولى أن يَمنَّ عليهم بالصّبر والسّلوان".


كما دان ملفّ العمل البلدي "حال الصمت والتقاعس المُستمر التي ينتهجها المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والحقوقية، رغم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية الموثّقة بحقّ البلديات وموظّفيها المدنيّين، من دون أن يصدر عنها أي تحرّك فعلي أو إجراءات رادعة وجدية تضع حدًّا لهذه الجرائم".
