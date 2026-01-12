رسامني يستقبل البعريني لبحث المشاريع التنموية في عكار

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل ، في مكتبه اليوم، النائب ، حيث تم البحث في عدد من الإنمائية المناطقية التي تعنى بها الوزارة، مع التركيز على المشاريع والاحتياجات التنموية في منطقة ، وسبل تطوير المشاريع المحلية بما يخدم المواطنين ويعزز التنمية في المناطق المختلفة.

